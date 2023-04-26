Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2023 06:07

Binance.US, Voyager Digital'in varlıkları için yaptığı 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti

Kripto para borsası Binance'in ABD'deki alt şirketi Binance.US, iflas eden kripto para aracı kurumu Voyager Digital'in varlıklarını satın almak için yaptığı 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı geri çekti.

Binance.US, Voyager Digital'in varlıkları için yaptığı 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
[Fotograf: Reuters]

Binance.US, Voyager Digital'in varlıklarını satın almak için yaptığı 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı, ABD'deki "düşmanca ve belirsiz" düzenleyici ortamı gerekçe göstererek iptal etti.

Açılan davada Voyager'in avukatları, şirketin Binance.US tarafından iyi niyet göstergesi olarak ödenen 10 milyon dolarlık depozito ve Binance.US'nin fesih ücretiyle ilgili tüm haklarını saklı tuttuğunu dile getirdi.

Binance.US sözcüsü de yaptığı açıklamada, ABD'deki "düşmanca ve belirsiz" düzenleyici iklimin tüm Amerikan iş dünyasını etkileyen öngörülemeyen bir çalışma ortamı getirdiğini savundu.

ABD merkezli kripto para aracı kurumu Voyager Digital, geçen yıl temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmuştu.

Voyager Digital, geçen yıl aralık ayında da müşterilerine ve diğer alacaklılarına mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarı iade edebilmek amacıyla stratejik seçenekleri değerlendirdikten sonra varlıkları için en yüksek teklifi veren Binance.US'i seçtiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Kripto Para Bitcoin ABD
Sıradaki Haber
Hyundai ve SK On, ABD'de 5 milyar dolarlık elektrikli araç batarya fabrikası kurmayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:31
ABD'de Tesla'nın Model Y otomobilinin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı
06:30
Güney Afrika, Putin'in ziyareti için UCM'den çekilmeye hazırlanıyor
06:28
Tütün devi, Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal nedeniyle 635 milyon dolar ödeyecek
06:25
Teknoloji devleri Microsoft ve Alphabet'in gelirlerinde artış
06:23
Libya açıklarında 3 günde 47 düzensiz göçmenin cesedi bulundu
06:30
Yurt dışında oy verme işlemi yarın başlayacak
İsrail sokaklarında Netanyahu öfkesi dinmiyor
İsrail sokaklarında Netanyahu öfkesi dinmiyor
FOTO FOKUS
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ