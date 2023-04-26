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Dünya
AA 26.04.2023 06:08

Nijerya Gine Körfezi'nde korsanlıkla mücadeleye devam ediyor

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin Gine Körfezi'nde korsanlıkla mücadele için önemli kaynaklar kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Nijerya Gine Körfezi'nde korsanlıkla mücadeleye devam ediyor

Devlet Başkanı Buhari, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen Gine Körfezi Komisyonu Devlet ve Hükümet Başkanları Asamblesi 3. Olağanüstü Zirvesi açılışında konuştu.

Buhari, Gine Körfezi Komisyonunu oluşturan ülkeler arasındaki düzenli toplantıların bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için önemli olduğunu belirtti.

Nijerya'nın Gine Körfezi'nde korsanlıkla mücadele için önemli kaynaklar kullanmaya devam edeceğinin altını çizen Buhari, "Haziran 2021'de (Nijerya) hükümet, 'Deep Blue Projesi' aracılığıyla ülkenin Gine Körfezi'nde korsanlıkla mücadelesine öncülük edecek 195 milyon dolar değerindeki tekne, araç ve uçakları tanıttı." dedi.

Buhari ayrıca üye ülkeleri Nijerya'nın yaptığı gibi korsanlık ve diğer suç eylemlerine karşı yasalar çıkarmaya teşvik etti.

Gine Körfezi, en çok mürettebatın kaçırıldığı bölge

Gine Körfezi 2020'de korsanlar tarafından "en çok gemi mürettebatının kaçırıldığı bölge" oldu.

Geçen yıl korsanlar tarafından gerçekleştirilen 135 gemi personeli kaçırma olayının yüzde 95'i Gine Körfezi'nde yaşandı.

Saldırıların küresel ekonomiye maliyeti 818 milyon dolar olarak hesaplandı.

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