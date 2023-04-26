Libya açıklarında 3 günde 47 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerinden Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkent Trablus'un 65 kilometre doğusunda yer alan Garabulli'de bir tekneyi kurtarma ihbarı aldıklarını söyledi.

Ali, ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerin Suriye, Pakistan, Bangladeş ve Afrika uyruklu insanları taşıyan teknede bulunan yaklaşık 61 göçmeni kurtarmayı başardıklarını ifade etti.

Sahil güvenlik yetkilisi Ali, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 11 kişinin ise cesedinin çıkarıldığını aktardı.

Öte yandan, Libya Kızılayı Subrata şubesinden yapılan yazılı açıklamalarda, 3 gün içinde 3 operasyonda teknelerin şehir kıyılarında batması sonucu hayatını kaybeden 36 düzensiz göçmen cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

Böylelikle son 3 gün içerisinde çıkarılan toplam ceset sayısının 47'ye çıktığı kaydedildi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.