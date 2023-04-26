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Dünya
AA 26.04.2023 06:25

Tütün devi, Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal nedeniyle 635 milyon dolar ödeyecek

İngiltere merkezli British American Tobacco (BAT), bir iştirakinin ABD'nin yaptırımlarını ihlal ederek Kuzey Kore'ye tütün ürünleri sattığını kabul etmesi üzerine 635 milyon 241 bin 338 dolar ceza ödeyecek.

Tütün devi, Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal nedeniyle 635 milyon dolar ödeyecek

Şirketten yapılan açıklamada, BAT'ın 2007 ile 2017 yılları arasında Kuzey Kore ile ilgili geçmiş ticari faaliyetlerine yönelik soruşturmaları çözüme kavuşturmak için ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, BAT'ın Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD makamlarına toplam 635 milyon 241 bin 338 dolar ve faiz ödeyeceği kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, BAT'ın Eylül 2017 itibarıyla Kuzey Kore ile olan tüm ticari faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da BAT ve BAT Marketing Singapore isimli iştirakinin yaptırım ihlalleri ve banka dolandırıcılığı gerekçesiyle ceza ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise BAT'ın Singapur'daki iştirakinin 2017 yılına kadar Singapur'daki Kuzey Kore Büyükelçiliğine tütün ihraç ettiği ve ödemelerde ABD bankalarını kullandığı kaydedildi.

ABD, nükleer ve balistik füze faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye yaptırım uyguluyor.

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