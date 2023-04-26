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Dünya
BBC 26.04.2023 06:49

Japonya'nın Ay keşif aracı yüzeye düşmüş olabilir

Ay'a iniş gerçekleştirmeye çalışan Japon şirketi iSpace, aracın muhtemelen yüzeye düştüğünü açıkladı. Hakuto-R görevi kapsamında, uyduya bir keşif gezgini bırakılması planlanıyordu.

Japonya'nın Ay keşif aracı yüzeye düşmüş olabilir

Başkent Tokyo merkezli ispace şirketi, "Hakuto-R" keşif programı kapsamında geliştirilen ve 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi planlanan uzay aracının akıbetini sorguluyor.

Firma, açıklamasında, 26 Nisan'da Japonya yerel saatiyle 01.40 sularında Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın, iniş girişimi esnasında düşmüş olabileceğini bildirdi.

Tahmini iniş saatinden kısa süre önce uzay aracıyla irtibatın kesildiği kaydedilen açıklamada, "irtibatta bir iyileşme beklemiyoruz ve (görevi) tamamlamanın zor olacağı belirlendi" ifadesi kullanıldı.

İrtibat kopması öncesi kayda geçirilen verilerde, uzay aracındaki yakıtın tükenmeye yakın olduğu ve iniş hızının giderek arttığının saptandığı bildirildi.

Açıklamada, "Uzay aracının, Ay yüzeyine sert bir iniş yapmış olma ihtimali yüksek" ifadeleri kullanıldı.

"Ticari Ay misyonları"

Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini aktarmıştı. 2,3 metre yüksekliğinde ve 2,6 metre enindeki uzay aracının, kargosunda, dönüştürülebilir küçük bir robot taşıdığı bildirilmişti.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile oyuncak firması Tomy tarafından üretilen robotun, yüzey araştırmaları yapmasının planlandığı duyurulmuştu.

Mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.

O dönem yapılan açıklamada uzay aracının, Nisan 2023 sonunda Ay'a ulaşmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Keşif programı, ismini, Japon halkınca, Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan türünden alıyor.

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Japonya Uzay Çalışmaları
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