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TRT AR uygulamasıyla "Rafadan Tayfa" karakterleri canlanıyor

TRT AR uygulamasıyla bir ilke imza atılıyor. "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" afişinin olduğu her yerde uygulama postere tutularak kahramanlar canlandırılabiliyor.

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Teknofest 2018 için hazırlanmış artırılmış gerçeklik uygulaması TRT AR ile "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" afişindeki karakterler canlandırılabiliyor.

TRT AR uygulaması postere tutularak filmin kahramanları oradaymış gibi canlanıyor. Ayrıca uygulama sayesinde film karakterleri ile fotoğraf ve video da çekilebiliyor.

 

TRT AR uygulamasının yapımcısı Ali Sacihan artırılmış gerçeklik uygulamalarının Türkiye'de ve yurt dışında yeni bir teknoloji olduğunu söyledi. Bu teknolojinin gerçek mekanla sanal mekanı birleştirdiğini anlatan Sacihan, şöyle konuştu:

"Uygulama sayesinde daha kreatif bir ortam oluştu. Dünyada daha önce oyun alanında örnekleri olan artırılmış gerçeklik uygulaması ilk kez bir sinema afişinde kullanıldı. Bunu aslında TRT Çocuk'un yeni animasyon dizisi Pırıl'da kullanacaktık ama Rafadan Tayfa böyle bir ilgiyle karşılaşınca onun için de hazırlamak istedik."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: uygulama, TRT AR, rafadan tayfa, poster, afiş
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