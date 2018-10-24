TRT AR uygulamasıyla "Rafadan Tayfa" karakterleri canlanıyor

Teknofest 2018 için hazırlanmış artırılmış gerçeklik uygulaması TRT AR ile "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" afişindeki karakterler canlandırılabiliyor.

TRT AR uygulaması postere tutularak filmin kahramanları oradaymış gibi canlanıyor. Ayrıca uygulama sayesinde film karakterleri ile fotoğraf ve video da çekilebiliyor.

"Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" afişini gördüğün her yerde TRT AR uygulamasını aç, postere tut kahramanlarımızı canlandır.#rafadantayfadehlizmacerası #trtaruygulaması



App Store: https://t.co/uPUf8wzI3r

Google Play: https://t.co/199x5iN49W pic.twitter.com/Iqttvpfitb — TRT Çocuk (@trtcocuk) 24 Ekim 2018

TRT AR uygulamasının yapımcısı Ali Sacihan artırılmış gerçeklik uygulamalarının Türkiye'de ve yurt dışında yeni bir teknoloji olduğunu söyledi. Bu teknolojinin gerçek mekanla sanal mekanı birleştirdiğini anlatan Sacihan, şöyle konuştu:

"Uygulama sayesinde daha kreatif bir ortam oluştu. Dünyada daha önce oyun alanında örnekleri olan artırılmış gerçeklik uygulaması ilk kez bir sinema afişinde kullanıldı. Bunu aslında TRT Çocuk'un yeni animasyon dizisi Pırıl'da kullanacaktık ama Rafadan Tayfa böyle bir ilgiyle karşılaşınca onun için de hazırlamak istedik."

Kaynak: TRT Haber