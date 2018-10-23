Cahit Zarifoğlu'nun "Katıraslan" isimli eseri radyo tiyatrosunda

Türk ve dünya tarihinin önemli radyo tiyatrosu ve arkası yarın yapımlarının gerçekleştirildiği TRT İstanbul Radyosu, yenilenen teknik altyapısıyla yeni prodüksiyonlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Bu kapsamda ilk olarak şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Katıraslan" eseri, 7 bölümlük "arkası yarın" olarak hazırlandı.

Kayıtlarına Zarifoğlu'nun vefatının 31. yılında başlanan oyunun yapımcılığını Nevin Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk üstlendi.

Ali Düşenkalkar yönetmenliğinde hazırlanan projede Murat Şen, Fulya Ergüneş, Aliye Uslu, Aybeniz Ece Uçan, Şerif Bozkurt, Emrah Eren, Ali Rıza Kubilay, Uğur Arslanoğlu, Ekrem Tünge Denizmen ve Oya Ayşegül Prosciler mikrofon başına geçti.

"Arkası Yarın" kuşağında her sabah 9.40'ta yayınlanacak eserin ilk bölümü 25 Ekim'de dinleyiciyle buluşacak.

Proje kapsamında "Katıraslan"ın ardından Antoine De Saint Exupery'nin unutulmaz eseri "Küçük Prens" TRT Radyo 1'den dinlenebilecek.

Kaynak: AA