  • 23 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.785
    EURO 6.644
  • BIST 93468.99
    ALTIN 229.673
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cahit Zarifoğlu'nun "Katıraslan" isimli eseri radyo tiyatrosunda

Cahit Zarifoğlu'nun "Katıraslan" isimli eseri radyo tiyatrosunda

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Katıraslan" isimli eseri 25 Ekim'den itibaren TRT Radyo 1'de yayınlanacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cahit Zarifoğlunun &quot;Katıraslan&quot; isimli eseri radyo tiyatrosunda

Türk ve dünya tarihinin önemli radyo tiyatrosu ve arkası yarın yapımlarının gerçekleştirildiği TRT İstanbul Radyosu, yenilenen teknik altyapısıyla yeni prodüksiyonlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Bu kapsamda ilk olarak şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Katıraslan" eseri, 7 bölümlük "arkası yarın" olarak hazırlandı.

Kayıtlarına Zarifoğlu'nun vefatının 31. yılında başlanan oyunun yapımcılığını Nevin Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk üstlendi.

Ali Düşenkalkar yönetmenliğinde hazırlanan projede Murat Şen, Fulya Ergüneş, Aliye Uslu, Aybeniz Ece Uçan, Şerif Bozkurt, Emrah Eren, Ali Rıza Kubilay, Uğur Arslanoğlu, Ekrem Tünge Denizmen ve Oya Ayşegül Prosciler mikrofon başına geçti.

"Arkası Yarın" kuşağında her sabah 9.40'ta yayınlanacak eserin ilk bölümü 25 Ekim'de dinleyiciyle buluşacak.

Proje kapsamında "Katıraslan"ın ardından Antoine De Saint Exupery'nin unutulmaz eseri "Küçük Prens" TRT Radyo 1'den dinlenebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: TRT Radyo 1, Radyo Tiyatrosu, Katıraslan, Cahit Zarifoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER