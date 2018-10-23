611 yıllık Süleyman Han Camii'nin minaresi taşınıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserler, baraj gölü sahasından tek tek çıkarılıyor.

36 metre yüksekliğindeki minarenin taşları sökülüyor

Proje kapsamında, 1407 yılında Süleyman Han tarafından inşa ettirilen Süleyman Han Camii'nin tarihi kapısı ve çeşmesi de taşınacak.

Caminin bütün olarak taşınma imkanı bulunmayan 36 metre yüksekliğindeki minaresinin taşları ise sökülüyor.

Çalışmalarda bugüne kadar minarenin 19 metrelik kısmındaki taşlar tek tek numaralandırılarak söküldü ve vinç yardımıyla indirildi. Numaralandırılan taşlar ise, aslına uygun şekilde birleştirilmek üzere Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'a taşınıyor.

Minarenin sökümü 1 ayda tamamlanacak

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, minarenin taşlarının sökülerek, tarihi kapı ve çeşmenin bütün olarak taşınacağını söyledi.

Süleyman Han Camii'nin minaresinin taşınma işlemlerine değinen Kösalı, şu bilgileri verdi:

"Minareyi de taş taş söküyoruz. 36 metrenin 19 metresini söktük. 1 ay içerisinde söküm işlemlerini tamamlamış olacağız. Daha sonra yeni yerinde bunları taş ustalarımız yeniden birleştirecek. Sökerken tüm taşları numaralandırılarak tek tek bir kalıba koyarak titiz bir çalışmayla aşağı indiriyoruz. Bunun için özel ustalarımız var. Geçici depo sahasına götürüyoruz. Orada yine paletlerin üstünde her sıra ayrı olarak bekletiliyor. Söküm işleri tamamlandıktan sonra yeni yerinde alt sıradan başlamak üzere minarenin inşasına başlayacağız."

Caminin taşınamayacak unsurlarını güçlendirme çalışmalarına başladıklarını belirten Kösalı, "Etrafına duvarlar örerek dolgu içine alıyoruz. Böylece taşınamayan eserlerin su altında korumasını yapmış olacağız" dedi.

Kaynak: AA