İzmir'de bulunan "Grifonlu Soylu Koltuğu"nun replikası özgün yerine konuldu

Metropolis'teki kazı çalışmalarında bulunduktan sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Grifonlu Soylu Koltuğu, orijinal eserden alınan kalıpla aslına uygun olarak yeniden yontuldu.

Heykeltıraş Sinan İlhan tarafından mermerden yapılan ve 6 ayda tamamlanan 800 kilogramlık replika, kaldıraçla yerine yerleştirildi.

Kartal başı, pençesi, kanatları ve panter gövdesinden oluşan mitolojik "grifon" simgesinin yer aldığı koltuk, Metropolis Antik Kenti'nin tiyatrosunda ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Bulduğumuz koltuk sıra dışı özelliklere sahipti"

Metropolis Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, Grifonlu Soylu Koltuğu'nun tarihi alanın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasında önemli rolü olduğunu belirtti.

Aybek, antik kentin 2 kattan oluştuğunu ve bölgenin çalışmadan önce bir tarım alanı görüntüsünde olduğunu söyledi.

1995 yılında koltuk bulunduğunda şaşırdıklarını belirten Ayberk, "Bildiğimiz koltuklar gibi değildi. Sıra dışı özelliklere sahipti. Daha çok bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibiydi. Topraklar temizlendikten sonra çok nadir eserlerden biriyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Müzeye naklettik. Kendi dönemimizin sanat eserini oluşturup yerleştirmek istedik. Umarım bu yerine koyduğumuz koltuk da en az 2 bin yıl koyduğumuz yerde durur" dedi.

Kaynak: AA