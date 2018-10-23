Karadenizli edebiyatçıların hatırası müze kütüphanede yaşatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Trabzon Ortahisar'da oluşturulan müzede Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Rize, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta doğmuş ya da yaşamış sanatçıların eserleri yer alıyor.

Restore edilen, Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin de yer aldığı 3 katlı tarihi konakta kurulan müzedeki 11 odanın her birinde farklı eserler var.

Şair ve yazarların eserlerinin yanı sıra gözlük, kalem, silgi, daktilo ve diploma gibi özel eşyalarının da sergileneceği müzenin resmi açılışı ileriki günlerde yapılacak.

Kanuni'nin mahlası müzeye isim oldu

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Türkiye'de bulunan 8 edebiyat müze kütüphanesinin birinin Trabzon'da açılacağını söyledi.

Kütüphaneye, Trabzon'da doğan Kanuni Sultan Süleyman'ın mahlası "Muhibbi" isminin verildiğini belirten Ali Ayvazoğlu, "Tarihi geçmişi ve kültürel yapısı açısından bölgenin önemli merkezi olan şehrimizde kütüphanenin kurulmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Ali Ayvazoğlu, Trabzon'un geçmişiyle kuvvetli bağlara sahip bir il olduğunu dile getirerek, bu bağları geleceğe aktarmak için bölgede doğup büyüyen ya da uzun süre yaşamış yazarlar ve şairlerin eserleri ve kullandıkları objeleri bir araya getirdiklerini anlattı.

"Edebiyat müzemiz bu tarihi binada hayat buldu"

Odaların bazılarına Türkiye ve bölge için önemi bulunan Bedri Rahmi Eyüpoğlu gibi şairlerin isimlerini verdiklerini aktaran Ayvazoğlu, "Bina içerisinde yer alan kitaplıklarımızın kenarlarındaki işlemelerde dahi Selçuklu motifleri yer almaktadır. Motifler ve eşyalar tarihi dokuya ve müzeye uygun olarak düşünülmüş ve özenle seçilmiştir. Edebiyat müzemiz, bu tarihi binada hayat buldu" diye konuştu.

Edebiyat müzesinde 6 bin eser olduğu bilgisini veren Ayvazoğlu, müzenin açılış tarihine kadar bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayvazoğlu, resmi açılışın ardından müzede belli aralıklarla söyleşi odalarında edebiyatseverler ile sanatçıların buluşacağını belirterek, müzenin kurulmasında emeği geçen Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA