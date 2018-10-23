Bilecik Osmaniye'deki Aya Yorgi Kilisesi turizme kazandırılacak

Bilecik'in Osmaniye ilçesindeki Aya Yorgi Kilisesi, 1800'lerde inşa edildi.

İbadet merkezi olarak tarihi daha eskilere uzanan bölgede yapılan kilise, zamanla bakımsızlıktan bu hale geldi.

Osmaniye Belediyesi, yapının restorasyonu için harekete geçti. Proje, Anıtlar Kuruluna sunuldu ve izinler alındı. Onarımın 2 sene içinde tamamlanması hedefleniyor.

Kilisenin bulunduğu bölgenin çok eski tarihlerde tapınaklar bölgesi olarak değerlendirildiğini söyleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Kilise hem restore edilecek hem de kültür merkezi olarak kullanılacak. Dışarda tarihi varlıklarımız var. Dış mekanı da öyle kullanacağız" dedi.

Kaynak: TRT Haber