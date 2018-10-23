Sonbahar renkleri Kapadokya'da görsel şölen oluşturdu

Bu yılın ocak-eylül döneminde 2 milyon 279 bin 460 turistin ziyaret ettiği peribacaları, yer altı şehirleri, kaya oyma tarihi kilise ve manastırları ile ünlü Kapadokya, sonbaharda kendini gösteren sarının farklı tonlarıyla, konuklarına eşsiz bir manzara sunuyor.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, mevsimin renkleriyle bütünleşerek görsel şölen oluşturan bölgede bol bol fotoğraf çekiyor.

Turistler, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve ve Paşabağı ören yerleri ile Uçhisar ve Ortahisar kaleleri, Zemi, Devrent, Güllü, Aşk ve Güvercinlik vadilerinde yürüyüş yaparak manzaranın keyfini çıkarıyor.

Turistlerin bir kısmı peribacaları ve sararan yapraklar arasında atlı tura katılırken, bazıları ise bölgenin simgelerinden biri haline gelen sıcak hava balon turuna katılarak, sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden gökyüzüne yükselip, doyumsuz manzarayı izliyor.

Kaynak: AA