Türkiye'de yılda 60 dizi üretiliyor. Ses getiren bu yapımlar, sadece ülke içinde değil yurt dışında da izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Büyük beğeniyle izlenen dizilerin sürelerinin uzun olması ise, zaman zaman eleştiri konusu oluyor.

TRT'nin yayıncılık deneyimlerini geleceğin iletişimcilerine aktaran TRT Akademi, Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği “Dizi Sektörünün Geleceği” panelinde bu konuyu masaya yatırdı.

Bilinçli yayıncılık ele alındı

"Dizi yayıncılığı tamamen dijital platformlara taşınır mı?" sorunun yanıtı arandı.

Yapımcı Faruk Turgut, dizi sürelerinin uzun olması nedeniyle seyirci ilgisinin tamamen dijitale kaydığını gördüklerini söyledi.

Panelde ele alınan konulardan biri de bilinçli yayıncılıktı. Oyuncu Vildan Atasever konuyla ilgili, "Ben gençlerin bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bilinçli olduklarını ve sorguladıklarını düşünüyorum. Böyle sorgulamaya ettikleri sürece doğruya yaklaşacaklarını ve doğruya ulaşacaklarına inanıyorum. 2015 yılında kurulan TRT Akademi bilgi ve tecrübesini yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor."

TRT Akademi genç iletişimlere yön veren etkinliklere devam edecek

TRT Medya Eğitim Müdürü Ekrem Özdemir, TRT'nin yayıncılık tecrübesini geleceğin iletişimcileri olarak görülen gençlerle paylaştıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Medya ve akademi arasında köprüler kuruyoruz. Yeni iş birliği olanakları geliştiriyoruz ve geleceğin yayıncıları olacak gençlerimizle bu işi yapan sahada çalışan uzmanları bir araya getiriyoruz. TRT Akademi, genç iletişimlere yön verecek etkinliklere devam edecek."

Kaynak: TRT Haber