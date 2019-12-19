Siirt'te kahvehaneler, parklar, kütüphaneler ve okullar, "Hayat Duracak Kitap Okunacak" projesiyle tanıştı. Yaklaşık etkinliğe 100 bin kişi katıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Siirt Valisi Vali Ali Fuat Atik, kitap okumanın il geneline yayılmasının faydalı olmasını istediklerini, bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Öğrenciler de etkinliğin çok keyifli olduğunu ve kitap okumayı bu tür etkinliklerle daha da sevdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Saat 10.00'da kitap okunan etkinliğe, Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Afet ve Acil Durum Müdürü M.Cahit AKKOYUN, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İl Müdür Yardımcıları, İl Şube Müdürleri, İlçe Kurumları, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: TRT Haber