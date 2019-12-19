Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden usta yönetmen Tunç Başaran'ın cenazesi, Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Bandırma'ya götürüldü.

Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat'ın taziyeleri kabul ettiği törene, ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok ünlü isim de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Türk sinemasının unutulmaz yönetmenlerinden biri olan Başaran, vasiyeti üzerine yarın Bandırma Haydar Çavuş Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Bandırma’da toprağa verilecek.

"Çiçek gibi gitti"

Törende basın mensuplarına açıklama yapan oyuncu Meriç Başaran, ağabeyinin hiç kanser tedavisi olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kanserden vefat etmedi. Kanserden ölmek ayıp bir şey değil. Bunun altını neden çizerek söylüyorum? Birçok kanser hastamız var. İzleyen, ameliyat bekleyen çaresiz hasta var, onlara moralsizlik olmaması açısından. Ağabeyime yumuşak doku kanseri teşhisi kondu, evet ama enfeksiyon tedavisi ve akciğerlerde zatürre için tedaviye başlandı. Hiç kanser tedavisi görmedi. Çok güzel gitti."

[Fotoğraf: AA]

Pelin Onat ise "Nasılsın dayı derdim. 'Çiçek' derdi. Çiçek gibi gitti Tunç Başaran" ifadesini kullandı.

"Ölümü hiç yakıştıramadığım bir insandı"

Yönetmen Feyzi Tuna, Başaran ile 58 yıllık arkadaş olduğunu aktararak, "Ölümü hiç yakıştıramadığım bir insandı. Ama çekmeden gitmiş olması tesellimiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Tunç Başaran'ın çok önemli bir sinemacı olduğuna dikkat çeken Tuna, şöyle konuştu:

"Türk sineması için öncü filmler yaptı. Hatta bir anım var. Uçurtmayı Vurmasınlar filmini yapmadan önce benden bir görüşme talep etti. Bir hikaye uzattı, dedi ki, 'Bundan film yapmayı düşünüyorum, nasıl buluyorsun?' Tunç'un en büyük özelliği çok çocuk sevmesi, çocuklara çok düşkün olmasıydı. Hikaye de çocuk odaklı olduğu için, 'Sen bundan bir şaheser yapabilirsin' dedim."

Usta yönetmenin cenaze törenine, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, yönetmen Nazif Tunç, Yılmaz Atadeniz, Berhan Şimşek, oyuncu Halil Ergün, yönetmen Reis Çelik, Biket İlhan ve Gani Rüzgar Şavata'nın yanı sıra sinema dünyasından birçok isim katıldı.

Kaynak: AA