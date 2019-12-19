Eskişehir'in tarihi evleriyle ünlü Odunpazarı ilçesinde yaklaşık 3,5 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören Odunpazarı Modern Müze (OMM), Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen ödülle başarısını taçlandırdı.

[Fotoğraf: AA]

Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek tasarlanan OMM, 7 Eylül'de açılmasından bu yana sanatseverlerden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

[Fotoğraf: AA]

En büyük ilgi enstalasyon çalışmalarına

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu müzede, en fazla ilgiyi, ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai'nin özel tasarladığı enstalasyon çalışmaları görüyor.

[Fotoğraf: AA]

OMM, dünyanın önde gelen dijital sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast'in teknoloji, data bilim ve sanatı bir araya getiren, sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan eserine ev sahipliği yapıyor. Bu yapıyı herkesin gelip vakit geçirmekten hoşlanacağı bir mekan haline dönüştürmek için atölye ve seminer etkinlikleri de düzenleniyor.

[Fotoğraf: AA]

OMM, "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülü verilen iki kurumdan biri oldu.

Yıl sonuna kadar 100 bin ziyaretçi hedefi

Müzenin İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven,müzenin açılışının ardından yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent halkının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Ergüven, şöyle konuştu:

"Hem mimarisi hem de içinde sergilenen eserlerle Türkiye'nin yanı sıra Eskişehir için büyük bir değer. Bunun takdir ediliyor olması, ziyaretçilerin yoğun ilgisi bizi çok mutlu ediyordu, bunun üzerine güzel bir ödül kazandık. Eğitim programlarımız var. Okul gruplarımız müzemizi geziyor, rehberlerimiz eşliğinde eserleri keşfediyor. Çocuklarımız için atölye çalışmalarımız, sanat buluşmalarımız var. Bunları da hesaba kattığımızda 90 binin üzerinde bir ziyaretçi sayısı ile karşılaşıyoruz. Yıl sonuna kadar 100 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA