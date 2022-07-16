Pınar ve Kerem, kariyerlerine odaklanmış, evlenmeyi düşünmeyen 2 genç. Ancak, aileleri bu durumdan hiç hoşnut değil.

Büyük çabalar sonucu gençler görüşmeye ikna ediliyor, hikaye de burada başlıyor.

TRT1’in yeni dizisi Mükemmel Eşleşme izleyiciyle buluştu. Dizinin başrol oyuncuları, Ahmet Kayakesen ve Gizem Sevim hem kendi karakterlerine hem de dizinin hikayesine dair detayları paylaştı.

Gizem Sevim, oynadığı Pınar karakteriyle ilgili şu şekilde konuştu:

"Pınar karakteri aslında çok idealist, kariyer odaklı, hayatında herhangi bir noktada evlenmeyi düşünmeyen bir kişilik.Aannesi ve teyzesi bir Karadeniz ailesinden geliyor. Öyle de bir nokta var. Babası İç Anadolu'dan geliyor ve bu yapı gelenek görenek yapısı olduğu için Pınar'ın da kendi yapısında bu var."

Oyuncu Ahmet Kayakesen de Kerem karakterini anlattı:

"Kerem karakteri çok başına buyruk, özgür yaşamayı seven, işi gereği de çok teknolojiyle haşır neşir ve bilgisayarla çalışan bir karakter. Ailenin bu konuda biraz baskısı var. Daha düzen kurması yönünde aile olması yönünde. Böylelikle hikaye tabi bambaşka bir yere gidecek Kerem için de."

Çekimleri Darıca'da yapılıyor

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu alan dizinin senaristliğini Birol Güven, yönetmenliğini ise Emre Kavuk yapıyor.

Çekimleri, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan 'Mükemmel Eşleşme', her cumartesi saat 20'de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.