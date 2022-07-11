25 yaşındaki Londralı sanatçı James Cook resim yapmak için Londra sokaklarına çıkıyor.

Ancak Cook'un malzemeleri tuvaller ya da yağlı boyalar değil.

Eski bir daktiloyu yanına alan Cook, Hollywood yıldızı Tom Hanks'ten London Eye dönme dolabına, İngiltere Parlamentosu'na kadar her şeyi daktilosu çizebiliyor.

Sanatçının usta parmakları, sembolleri ve harfleri sanata dönüştürüyor.

Cook, daktilo sanatını 2014 yılında 1920'lerde benzer eserler üreten bir sanatçı olan Paul Smith ile karşılaştığında keşfetti.

Mimarlık eğitimi alan Cook için daktilo ile resim yapmak bir tutkuya dönüştü.