Trabzon'daki müzeler yılın ilk 8 ayında 682 bin ziyaretçi ağırladı

Doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel varlıkları ve tarihi yapısıyla dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Trabzon'da, müzeleri yılın ocak-ağustos döneminde 682 bin 427 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Trabzon'da müzeleri yılın 8 ayında 485 bin 671 yerli, 196 bin 756 yabancı olmak üzere 682 bin 427 turist ziyaret etti.

Aya Varvara Manastırı ilk sırada

Söz konusu dönemde 181 bin 411 yerli, 83 bin 14 yabancı olmak üzere 264 bin 425 kişinin gezdiği Aya Varvara Manastırı, en fazla ziyaretçi çeken müze oldu.

Ziyaretçi sayısında Atatürk Köşkü 220 bin 911 ile ikinci, Çal Mağarası ise 128 bin 962 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde Trabzon Şehir Müzesi 27 bin 530, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi 19 bin 191, Trabzon Tarih Müzesi 16 bin 700 kişiye kapılarını açtı.

Öte yandan kentte bir süre önce turizme açılan Küçük Ayvasıl Kilisesi'ni 3 bin 658, restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süreliğine ziyarete ara verilen Trabzon Müzesi'ni ise bin 50 turist ziyaret etti.

"Yılın ilk 8 aylık döneminde 682 bin 427 turist"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon'un her dönem yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğü söyledi.

Ayvazoğlu, müzelerin de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında geldiğinden bahsederek "Trabzon'daki müzelerimiz de yılın 8 aylık döneminde 682 bin 427 turisti ağırladı. Sezon başında koyduğumuz hedefe doğru emin adımlarla gidiyoruz ve turizm potansiyelimizin yıl sonuna kadar artacağına inanıyoruz, ilgiden memnunuz" dedi.

Ayvazoğlu, yöreye gelen turistlerin, Maçka ilçesindeki Aya Varvara Manastırı başta olmak üzere Ortahisar ilçesindeki Atatürk Köşkü ve Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'na yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kaynak: AA