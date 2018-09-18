Üsküp'te "Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni" düzenlendi

Makedonya Eski Üsküp Çarşısı tarihi Sulu Han'da "Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni" gerçekleştirildi.

"Yahya Kemal Beyatlı'nın izlerini günümüzde de görebiliriz"

Programa, Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, Türkiye, Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Kerkük, Gagavuzya, Bulgaristan ve Batı Trakya'dan şairler ile şiir sevenler katıldı.

Asaf Ademi, Üsküp doğumlu Yahya Kemal Beyatlı'nın 20. yüzyıla iz bırakmış bir isim olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz çarşının sokaklarında Yahya Kemal Beyatlı'nın izlerini günümüzde de görebiliriz" dedi.

Birçok bölgeden bu etkinliğe katılan şairlere başarılar dileyen Asaf Ademi, "Kanaatimce şiir bir kelam olmasına rağmen sıradan bir söz değildir. Şiir şaire huzur eden bir ilhamdır. Şair ise bunu mısralara döker" diye konuştu.

"Söz ustaları gönüllere hitap edecek"

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin de etkinliği Yahya Kemal Beyatlı'nın 60. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlediklerini söyledi.

"Balkanlar'da, Makedonya'da, özellikle Üsküp'te Türkçe, devamlı farklı sanatsal programlarda, edebi eserlerde anılmıştır ve canlı kalmıştır. Bu akşam da Üsküp'teki Türkçe varlığını bir daha kanıtlamak, pekiştirmek ve canlandırmak adına Türkçe Şiir Şöleni yapıyoruz."

Bu akşam söz ustalarının gönüllere hitap edeceğini ifade eden Hüsrev Emin, etkinliğe destek sağlayan Makedonya Kültür Bakanlığı ve Bakan Ademi'ye teşekkür etti.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan ise tarihi bir atmosferde Yahya Kemal'i yad ettiklerini belirterek, "Bu şiir şöleni hem Türk dünyasının çeşitli bölge ve ülkelerinden şairleri bir araya getiriyor hem de 60 yıl sonra Yahya Kemal'e dikkat çekiyor" dedi.

Daha sonra programa değişik bölgelerden katılan şairler, şiirlerini okudu.

Kaynak: AA