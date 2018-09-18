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Artuklu'da tarihi 6 çeşme restore edildi

İçişleri Bakanlığı'nın Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirme yaptığı Mardin Artuklu Belediyesi, 6 çeşmeyi restore etti.

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Artukluda tarihi 6 çeşme restore edildi

Mardin Artuklu Belediye Başkanvekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Artuklu Belediyesi olarak ilçenin tarihi dokusunu öne çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanvekili ve Kaymakam Şakir Öner Öztürk, şunları anlattı:

"Artuklu ilçemiz yüzlerce, hatta binlerce yıl öncesinden günümüze kadar ulaştırmayı başardığı yapıları bir emanet kabul ederek, sönmeyen bir meşale misali bizden sonraki nesillere teslim edebilmek için gayret gösteriyor. İlçemizin 6 farklı noktasında bulunan ve her birinin ayrı bir tarihi derinliği olan Babessor, Cevheriye, Kayacan, Meristan, Saray ve İdadi Mektebi çeşmelerimizi dokuya uygun bir şekilde restore ettik."

Kaynak: AA

Etiketler: restorasyon, Mardin, artuklu
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