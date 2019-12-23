Kültür Sanat
Tiyatrocu Ercan Kont hayatını kaybetti23 Aralık 2019 Pazartesi 02:46 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 02:48
Adana'da tiyatro oyuncusu Ercan Kont kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan 77 yaşındaki Ercan Kont, bir süredir kaldığı Merkez Seyhan ilçesindeki huzurevinde hayata gözlerini yumdu.
Bir televizyon programında okuduğu "Cinnet" şiiriyle de bilinen Kont'un daha önce iki defa beyin ameliyatı geçirdiği ve alzheimer hastası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Adana tiyatro Ercan Kont Alzheimer