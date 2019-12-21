TRT Belgesel, birbirinden ilgi çekici yapımları izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Onlardan biri de yeni bölümleriyle Harbi Getto.

Bambaşka şehirler, farklı etnik kökenler, gerçek yaşam hikayeleri...

Her saniyesi soluksuz izlenen Harbi Getto, yeni bölümleri ile TRT ekranlarına geliyor.

Belgeselin yeni bölümünde Hollanda’da yaşayan Fas, Nijerya, Surinam ve Endonezya kökenli göçmenlerin yaşamları ekranlara taşınacak. Ortak sorunları, tutkuları ve hayalleri anlatılacak.

Harbi Getto, yeni bölümüyle pazar günü saat 21.30'da Türkiye'nin belgesel kanalı TRT Belgesel ekranlarında olacak.

Kaynak: TRT Haber