Yaşanan deprem ve yağışlar nedeniyle yapısında bozulma, minaresinde eğilme meydana gelen Hacı Hasan Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore ediliyor.

Tarihi 1400'lü yıllara uzanan caminin, temelinden itibaren dış cephesi güçlendirildi. Eğik olan eski minare yıkılarak, aslına uygun bir minare yapıldı. 31 metre uzunluğunda tek şerefeli olarak yapılan minare, 30 yıllık minare ustası İsmail Özgen tarafından büyük bir özenle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İç cephesinde 150 kilogramlık çekirdek mil, dış örgüsünde ise kırmızı yanık tuğla kullanılan minare, tuğlaların daha sağlam olması için matkaplarla delindi, demirlere bağlandı ve bağlantı yerlerinin üzerine kurşun döküldü.

[Fotoğraf: AA]

"Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor"

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Hacı Hasan Camii'nin ilçede ayakta kalan en eski yapı olduğunu, restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğünden destek istediklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Minare ustası İsmail Özgen, tarihi caminin minaresini büyük özveri ve gayretle yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Camiler başta olmak üzere, han, hamam, kümbet ve türbelerin restorasyon çalışmalarını yapıyorum. Demirci'deki bu camimiz yaklaşık 600 senelik tarihi bir cami. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor. Alemi ile 31 metre olarak inşa edeceğimiz minarenin şu ana kadar 23 metresini tamamladık. 1 ay gibi bir süre içinde minareyi tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA