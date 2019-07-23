Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci ile Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Gencer başkanlığında, Tatvan Antik Kenti'nde yüzey araştırması yapıldı.

Jeoradar cihazlarıyla yapılan çalışmada tespit edilen bina kalıntıları ile arkeolojik yapılar kayıt altına alındı.

Yusuf Levent Ekinci, bu tür çalışmaları sürdürerek antik kentin tamamen gün yüzüne çıkarılması için çaba göstereceklerini belirtti.

Bölge, 1986'da antik kent olarak tescil edildi ve birinci derecede arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Kaynak: AA