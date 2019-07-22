Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal başkanlığında yürütülüyor.

Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden uzmanların da katıldığı kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesinin desteğiyle devam ediyor.

Kazı çalışmasının 2006'da başladığını hatırlatan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Bu nedenle süreç uzayacak. Sponsor ile kazı çalışmaları yapılmasını istiyoruz. Duyarlı iş adamlarımızı Pompeiopolis'e bekliyoruz. Kazı çalışmalarında görev alan hocalarımıza ve ekiplerine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Gürdal ise kazıların temel amacının tarihi bir an önce gün ışığına çıkarmak olduğunu söyledi.

Bu amaçla 2 alanda çalışmalarını yürüttüklerini belirten Gürdal, "Bunlardan biri kentin önemli villalarında, diğeri de kentin tiyatrosunda devam ediyor. Bu iki alanda ki kazı çalışmalarımızı tamamlayıp görülebilir ve gezilebilir hale getirmek 2019 yılının temel amacıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA