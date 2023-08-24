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Kültür-Sanat
İHA 24.08.2023 13:06

Tarihi Uzun Çarşı’da restorasyon sona erdi

Afyonkarahisar’da 100 yıldan fazla geçmişe sahip tarihi Uzun Çarşı’da başlatılan restorasyon çalışması sona erdi. Çarşı, tarihi dokuya uygun olarak düzenlendi.

Tarihi Uzun Çarşı’da restorasyon sona erdi
[Fotograf: İHA]

Kent merkezindeki Uzun Çarşı’da başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Cephe sağlıklaştırma, alt yapı, kaldırım, yol düzenlemesi, ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Tarihi dokuya uygun olarak yeniden düzenlenen çarşıda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yapılan çalışmanın esnaflar başta olmak üzere vatandaşlardan tam not aldığını ifade etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Başkan Zeybek, "Buradaki esnafı da dinlediğiniz zaman 100 yıllık tarihi olan bir çarşı. Bura ticaretin en yoğun olduğu bölge. En son okuduğum bir yazıda M.Ö. 3 bin yılına kadar geri giden Luviler’in yaşadığı kadim bir kent Afyonkarahisar. Tarihi uzun çarşımızda ciddi bir kablo, tabela ve klima kirliliği vardı, yani çarşımıza Afyonkarahisar’a yakışmıyordu. Benden önceki dönemde bazı arkadaşlarımız kısmen bir çalışma gerçekleştirmiş ama bu cephe çalışmasına kimse dokunmamış. Ben esnaf ile görüştüm, gönlümden geçen buranın tamamen trafiğe kapatılmasıydı ama daha önce böyle bir çalışma oldu rıza göstermemişlerdi esnaflar. Bize transit geçişe açık olsun diye bir talep geldi. Biz de bekleme yapmadan transit geçişe açık olacak şekilde bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Çalışmaları gece yaptık"

Çalışmaların ticaretin aksamaması ve esnafların zarar görmemesi için geceleri yapıldığını vurgulayan Başkan Zeybek, "Tabi buradaki ticari hayatı esnafı da düşünerek biz geçeleri çalıştık. Akşam 18.30’dan sonra burayı kapatıyorduk ve sokak sağlıklaştırmasını geceleri yaptık. Cephe çalışmalarımız bittikten sonra biz kaldırım ve yol çalışmalarımızı da yine gece yaptık. Önce altyapı çalışmalarımızı tamamladık doğal gaz talep edenler vardı, içme suyu şebekesinde bazı sıkıntılar vardı ve kanalizasyon sıkıntılarını tamamladık. Yol ve kaldırım çalışmalarını başlattık en son artık pazar gününden önce bitmişti Pazar günü üzerindeki enkazı temizleyip, yolu yıkayıp hizmete aldık" dedi.

İlerleyen günlerde çarşının açılışının yapılacağı belirtildi.

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