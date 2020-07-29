Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararınca tarihi kalede yürütülen temizleme ve kazı çalışmaları sırasında, savaş esnasında kullanıldığı değerlendirilen ek tünel ve bu tünellere bağlantılı olarak 18 metre derinliğinde su alanı ortaya çıkarıldı.

[Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin]

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Gaziantep Kalesi'nde gerçekleştirilecek çalışmalarla tünellerinin devamının ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması hedefleniyor.

[Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin]

"Şehrin sırrı çözülecek"

Tünellerin sırrını çözmek için çalışmaların devam ettiğini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları söyledi:

"Şu anda tarihi kalenin içinde balıkların yüzdüğü tatlı suyu bulduk. Antep Kalesi'nin altından Dülük'e kadar giden hatlar mevcut. Bu konuda uzman arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Mağaracılık yükselen bir değer. Kalenin altında bulunan bu tarihi dokuyu, dünyaya tanıtmak ve bu ağı şehrimize çekmek büyük önem taşıyor. Şu anki çalışmalar itibarıyla 500 metrelik hattı açmış bulunuyoruz, yolumuza devam edeceğiz. Ortaya çıkarılan tünel ve galerilerle şehrin sırrı çözülecek."