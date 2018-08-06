Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine taşındı

Batman Hasankeyf'te Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte Hasankeyf sular altında kalacak. Bunun tarihi eserlere zarar vermemesi için çevredeki eserler korumaya alınıyor. Bu nedenle, bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'nda bulunan yeni yerine taşındı.

Artuklu Hamamı'nın, sabah 05.00'da başlayan ve 256 tekerlekli "SPMT" aracıyla yapılan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşınma işlemi 11.40 itibarıyla sona erdi.

"Eskiye oranla daha iyi bir yerleşim yerimiz var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 24 Haziran'da yeni bir sisteme geçtiğini hatırlatarak, böylece daha dinamik, esnek ve güzel bir hükümet sisteminin getirildiğini söyledi.

Ilısu Barajı'nın Türkiye'nin 2023 hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Burada çok güzel yerler kurulmuş, eskiye oranla çok daha iyi bir yerleşim yerimiz var. Bundan sonra ekonomiye çok büyük katkılar da sağlayacaktır. Ilısu Barajı, elektrik üretiminde Türkiye'nin dördüncü barajı olacak. Proje kapsamında tarihi güzelliklerimizi, miraslarımızı taşıyoruz. Tarihini bilmeyen, geleceğini tayin edemez" dedi.

"Yıllık 2 milyar lira elektrik katkısı olacak"

Pakdemirli, geçen yıl Zeynel Bey Türbesi'nin taşındığından bahsederek, şöyle konuştu:

"Önce Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdık, bugün de Artuklu Hamamı'nı taşıyoruz. Bu taşımalar ile dünyaya örnek bir koruma yapıyoruz. Maliyeti 12 milyar lira olan bu projenin önceliği, bölge insanına hizmettir. Yıllık 2 milyar lira elektrik katkısı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla temmuz ayında barajın bir kapağını kapattık, su tutmaya başladık. İkinci kapağı da taşıma ve yerleşme çalışmaları tamamlandıktan sonra kapatıp, su tutmaya başlayacağız."

Projede birinci önceliğin, tarihin korunması olduğunu anlatan Pakdemirli, "İnanılmaz bir tarihi zenginliğe sahibiz. Bu tarihi korumak hem devletimizin hem de milletimizin görevidir. Bu şiarla hareket edip, buradaki korumayı maksimum seviyede sağlamalıyız" dedi.

Er Rızık Camii ve İmam Abdullah Zaviyesi bayramdan sonra taşınacak

Pakdemirli, projenin tarihi ve kültürel hassasiyet dolayısıyla uzadığından bahsederek, şunları söyledi:

"Yukarı şehir, açık hava müzesi olarak planlanıyor, aşağı şehri ise ya taşınma ya da yerinden korunma şeklinde planlıyoruz. Bugün, taşıdığımız Artuklu Hamamı, bin 500 ton ağırlığında. Belgesellerde, mega projeler çıkıyor ya... Batıya bakmaya gerek yok. Mega projeler burada. Bundan sonra da taşınacak olan eserler olacak. Artuklu Hamamı 3 kilometre uzağa, 70 metre yükseğe taşındı. Er Rızık Camii ve İmam Abdullah Zaviyesi'nin taşınmasına bayramdan sonra başlanacak. Kızlar Camii ve Koç Camii de taşınacak. Yamaç Külliyesi ve Kale Kapısı yerinde korunacak."

Kaynak: AA