İhtişamlı Artvin Kalesi turizme kazandırılıyor

Osmanlı ve Gürcü medeniyetinin izlerini taşıyan ancak askeri bölge içinde kaldığı için izin almadan gezilemeyen Artvin Kalesi, turizme kazandırılarak ziyarete açılacak.

Gürcü Krallığı'nın 10. yüzyılda inşa ettirdiği tahmin edilen kale, şehir girişindeki Çoruh Nehri'nin kenarında bulunan sarp kayalığın üzerindeki ihtişamlı görüntüsüyle doğa ve tarih meraklılarını kendine hayran bırakıyor.

Şehrin en eski tarihi yapısı

Askeri alan sınırları içerisinde bulunduğu için özel izinle gezilebilen kalede, turistik ziyaretler gerçekleştirilemiyor.

2004 yılında restorasyonu yapıldıktan sonra, 2012 yılı içerisinde ışıklandırılan şehrin en eski tarihi yapısı özelliğine sahip kalenin, Artvin Belediyesi'nin girişimleriyle çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra ziyarete açılması planlanıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, kalenin kaya üzerine inşa edilmiş muhteşem bir yapı olduğunu söyledi.

Şavşat Kalesi de turizme açılacak

Yalçın Kurt, kalenin turizme kazandırılması için geçmiş yıllarda bir restorasyon yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kalemizi turizme açabilmek için şu an çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları gibi alt yapı çalışmalarının yapılması lazım. Bir miktar Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan ödenek çıktı. Biz de kurum olarak hem teknik destek vereceğiz hem de restorasyon ihtiyacıyla ilgili gerekli yardımlarda bulunacağız. Bu kalemizi Artvin turizmine kazandırmak için Artvin Belediyesi ile işbirliği içindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu süreç başlayacak."

Şehirde Artvin Kalesi dışında kazı çalışmaları tamamlanan Şavşat Kalesi'nde de restorasyon yapılacağını açıklayan Kurt, buranın da turizme açılacağını söyledi.

"Askeri alan içinde olduğu için korunmuş"

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise, geleceğini turizmde arayan bir kentin, turizme yönelik tüm değerlerini gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi değerlere de sahip olduğundan bahseden Kocatepe, "Artvin Kalesi de ilimizdeki onlarca değerden bir tanesi. Yıllarca ziyaret edilemeyen bir kale. Biliyoruz ki tarihi eserlerimize sahip çıkmadığımızda ya insan eliyle yok ediliyor veya bakımsızlıktan çöküp gidiyor. Askeri alan içinde olduğu için korunmuş ve dönem dönem de bakımları yapıldığı için sapasağlam ayakta" dedi.

Kocatepe, kalenin şehrin destinasyon merkezi olmasını istediklerini de anlatarak, bunun için kalenin öncelikle askeri alan sınırlarından çıkarıldığını ve yapılan projeyle 750 bin lira destek aldıklarını belirtti.

Kalede bir dizi restorasyon gerçekleştirileceğinden bahseden Kocatepe, 2019 yılında Artvin Kalesi'nin artık uzaktan görünen bir yer değil, sürekli gezilen bir alana dönüşeceğini vurguladı.

Kaynak: AA