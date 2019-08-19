Pessinus Antik Kenti, milattan önce 8'inci yüzyılda Frigya Kralı Midas tarafından kuruldu. Ankara-Eskişehir kara yolunda, Sivrihisar ilçesinin 13 kilometre güneyinde bulunuyor.

Antik kentte, Belçikalı ve Avustralyalı ekipler tarafından 1967-2011 yıllarında yapılan kazılarda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait tapınak alanı, merdivenli tiyatro ve sütunlu cadde ortaya çıkarıldı.

Önemli turistik alanlardan Pessinus'un yanında 100 kişinin yaşadığı, 1980'de birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Ballıhisar Mahallesi'nin sakinleri, yerli ve yabancı turistlerle sohbet edip, bölge hakkında bilgiler veriyor.

"Roma İmparatorluğu için önemli bir kent"

Antik kentte 2010-2011 yıllarında kazı başkan yardımcılığını yürüten Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eser Kortanoğlu, Pessinus'un Ana Tanrıça Kibele için kurulduğunu söyledi.

Bölgede Helenistik, geç Antik, Roma ve erken Bizans dönemlerinin açığa çıkarıldığını anlatan Kortanoğlu, şöyle konuştu:

"Pessinus, Frig döneminde Büyük Frigya'nın bir bölümüyken, Roma İmparatorluğu döneminde Galatia'nın bir parçası olmuş. Pessinus gibi bir kutsal kent yok. Tamamen ana tanrıça Kibele'ye adanmış bir kent. Dönemin yerleşik insanları bölgede tarımla uğraşmışlar. Milattan önce 3'üncü yüzyılın sonunda gökten düştüğü söylenen, Kibele'yi temsil eden bir kült taşı Pessinus'tan Roma'ya taşınmış ve Palatine Tepesi'nde Zafer Tapınağı'na yerleştirilmiş. Bu açıdan da Roma İmparatorluğu için önemli bir kent."

Jeofizik, malzeme analizi ve paleo-çevresel araştırmalar

Kortanoğlu, Pessinus'ta Belçikalı ekip tarafından 1967-1973 ve 1987-2008 yıllarında yapılan kazılarda tapınak alanı, merdivenli tiyatro, sütunlu cadde ile Severuslar Tiyatrosu olarak adlandırılan yapıların saptandığına dikkat çekti.

Pessinus kazısının 2009-2011 yıllarında Avustralyalı ekip tarafından yürütüldüğünü ve kendisinin de bu dönemde kazı başkan yardımcılığını yaptığını anlatan Kortanoğlu, şunları söyledi:

"Proje dahilinde jeofizik, malzeme analizi ve paleo-çevresel araştırmalar yapıldı. Bu tarihten sonra bölgede bir çalışma gerçekleşmedi. Pessinus'un nitelikli, evrensel ölçekte bilimsel yöntemlerle araştırılması gerekiyor. Antik kentin üzerinde konumlanmış Ballıhisar Mahallesi'nin varlığı bu noktada bir engel gibi görünüyor. Orada yaşayan Anadolu'nun cefakar insanları da bir an önce bunun bilincinde olmalıdır. Pessinus'ta geniş kapsamlı kazı çalışmalarının yapılması gerekiyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilecek önemli adaylardan biri. Anadolu uygarlık tarihi açısından inanılmaz sonuçlarla karşılaşabileceğimiz bir alan."

"Tarih ile evlerimiz yan yana"

Mahallenin muhtarı Zülfikar Şekercioğlu ise, bölge halkının tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirtti.

Pessinus Antik Kenti'nin turizm için çok önemli bir yer olduğunu vurgulayan Şekercioğlu, "Çeşitli kentlerden mahallemize turistler geliyor. Antik kentle iç içe yaşamak çok güzel bir duygu. Tarih ile evlerimiz yan yana. Mahalle halkı olarak turistlere daha iyi hizmet sunmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA