Bitlis, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu medeniyetlerle ilgili bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmak için, kent merkezindeki kaya bloklarının üzerine kurulan ve tüm ihtişamıyla ayakta duran Bitlis Kalesi'nde kazı çalışmaları yapılıyor.

Ahlat Müze Müdürlüğü Başkanlığı ile Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Bilimsel Kazı Koordinatörü Korkmaz Şen'in gözetiminde yürütülen çalışmalarda, bölgenin tarihine ilişkin önemli bilgiler elde ediliyor.

Kazıların bu yılki bölümünde kalenin güney kısmındaki açmalarda 1050-1060 yıllarına tarihlenen Bizans dönemi ile Osmanlı dönemine ait 10'u gümüş, 130 sikke ortaya çıkarıldı.

Gümüş sikkeler Mısır'dan getirilmiş

Dr. Öğretim Üyesi Korkmaz Şen, Bitlis Kalesi'nde bir ay önce akademisyen ve işçilerden oluşan 18 kişilik ekiple bu yılki kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kalede sondajın yanı sıra 4 mekanda kazı yaptıklarını belirten Şen, çalışmalar sırasında sırlı ve sırsız seramikler, kemik ve metal objeler, cam kalıntılar ile gümüş ve bronz sikkeler bulduklarını anlattı.

Sikkelerin kazı evinde yapılacak incelemenin ardından tasnif edilerek müzeye teslim edileceğini vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

"Osmanlı dönemi sikkelerinin bir yüzünde Duribefi Bedlis (Bitlis'te basıldı) yazısı, diğer yüzünde ise Osmanlı sultanlarından Sultan Mahmut Han, Sultan Abdülhamid Han isimlerinin, unvanlarının ve tuğralarının yer aldığını gördük. Gümüş sikkelerin geneli Mısır basımı. Bu sikkelerin ticaret yoluyla buraya geldiğini tahmin ediyoruz."

Kalenin en nitelikli yapısı olan hamam bölümünün de röleve projesini hazırladıklarını belirten Şen, projenin kuruldan geçmesiyle restorasyon işlemlerine başlayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA