25'inci Saraybosna Film Festivali devam ediyor. Festivalde TRT'nin ortak yapımı olan "Dilsiz" filminin dünya prömiyeri yapıldı. Filmin yönetmeni Murat Pay ve film ekibi de festivaldeydi.

Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever, Emin Gürsoy’un da rol aldığı film ekibi, geleneksel Bosna kilimi motifli kırmızı halıdan geçti.

Film, usta hattat ile genç ressamın yollarının kesişmesini konu alıyor.

Yönetmen Murat Pay, "Filmin konusu ve Saraybosna'nın da sahip olduğu geçmişten dolayı bir örtüşme var. Bu ikisi örtüştüğü için filmin Saraybosna'da yer alması anlamlı ve güzel" dedi.

Filme yoğun ilgi vardı

Saraybosna’nın Ulusal Tiyatro binasında gösterilen film sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

Bu tip projeleri gerçekleştirmenin çok zor olduğunu belirten Pay, şunları söyledi:

"TRT'nin ortak yapım desteği var. Zaten bu tip destekler gerçekleşmese bizim böyle projeleri tamamlama şansımız olmaz. Bu yönüyle TRT'ye teşekkür ediyoruz."

25’inci Saraybosna Film Festivali’nde Türk yapımı dört film, ayrı kategorilerde “Saraybosna’nın Kalbi” ödülü için yarışacak.

Avrupa’nın en prestijli film festivallerinden biri sayılan Saraybosna Film Festivali bu yıl 68’inin dünya prömiyerini gerçekleştireceği 270 filmi seyirciyle buluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber