Sürmene ilçesinde hazırlanan özel hamuru elle daire şeklinde açılan, özellikle salamura edilmiş yöresel peynirlerin kullanıldığı ünlü ‘Sürmene pidesi’, taş fırınlarda pişirilip, içerisine ‘Trabzon tereyağı’ konularak müdavimlerine servis ediliyor.

Coğrafi işaretle tescillendi

Uzun tarihe sahip olup ünü ülke genelinde yaygınlaşan Sürmene pidesinin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.

Sürmene Belediyesi, Sürmene Esnaf ve Sanatkârlar Birliği ile Sürmene Bıçakçılar Derneği’nin bir araya gelerek 10 Haziran 2019’da yaptığı başvuru neticesinde ‘Sürmene pidesi’ coğrafi işaretle tescillendi.

İçeriğinde bulunan yoğun yağ tadı sebebiyle genellikle ekmekle servis edilen ‘Sürmene pidesi’, diğer pidelere göre farklılık gösteriyor.

İlçede pidenin yanı sıra, uzun tarihi geçmişe sahip ve üretildiği ilçeden adını alarak, dünyaca ün kazanan 'Sürmene bıçağı' da 2017 yılında coğrafi işaretle tescillenmişti.

"Coğrafi işaretli ürün sayısı ikiye yükseldi"

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Sürmene pidesiyle birlikte ilçenin coğrafi işaretli ürün sayısının ikiye yükseldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce Sürmene bıçağının coğrafi işaretini almıştık. 2-3 yıllık bir uğraşın ardından Sürmene pidesinin de coğrafi işareti alındı. Esnaf odası ve tarım ilçe müdürümüz coğrafi işaret belgesini bize getirdi. Bununla birlikte bize kazançları olacaktır. Turizm açısından bu bölgeyi gezen insanların coğrafi işaretli ürünleri alması garanti gibi görülebiliyor. Ayrıca coğrafi işaretle birlikte ilçemizde daha çok sektör açılmasına, daha kaliteli ürünler sunmamıza vesile olacaktır."