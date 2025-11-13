Su altındaki tarihi keşfetmek isteyenlerin rotası: Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda batan savaş gemilerinin bulunduğu Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 110 yıl öncesinin izlerini taşıyan batıklarıyla ilgi görüyor.

Bölgeye gelenler aralarında "HMS Majestic", "Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları", "Helles Barçları", "Tekke Koyu (W Beach) batıkları", "Arıburnu Barç", "Küçükkemikli Barçları", "Arıburnu Layter", "Lundy", "HMS Louis", "S.S. Milo", "Tuzla", "Denizaltı Mania Ağı", "Bebek Kayalıkları" ve "HMS Triumph" olmak üzere 23 farklı batığa dalış imkanı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı 2021 yılında dalışa açtıklarını hatırlattı.

Parkın dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birisi haline geldiğini anlatan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki 23 farklı batığımız ve 12 farklı dalış noktamız dünyada ve Türkiye'de dalış meraklıları için çok önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Parkın yapımına başladığımızda buradaki potansiyelin ve suyun altındaki kültürel hazinenin farkındaydık. Çok özenli bir çalışma içerisine girdikten sonra burada 'Gelibolu Sualtı Parkı' isminde dünyada tek olan Birinci Dünya Savaşı temalı bir su altı parkını oluşturduk. Dünyanın en önemli dalgıçları, televizyon kanalları, basın organları buraya yüzünü çevirdi. Çünkü Gelibolu'da suyun altında bir tarih yatıyor ve her batığın farklı bir hikayesi var."

"Geçen yıl 5 bin, bu yıl 10 bin kişi daldı"

Kaşdemir, bölgeye ilginin her geçen yıl katlanarak gittiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sualtı parkına 2024 yılında 5 bin, 2025 yılında da 10 bin dalgıç dalış yaptı. Burada dalış yapanlar adeta bir zaman tünelinde yolculuk yapıyor. Böylece o günleri daha iyi anlıyorsunuz. Kaldı ki Çanakkale Savaşları gibi dünyanın tarihini, akışını değiştiren bu önemli olaylara birde suyun altından bakma imkanına sahip oluyorsunuz."

Çanakkale'nin tarihsel varlıkları ve yaşanmışlıklarıyla dünyanın önemli buluşma noktası haline geldiğini anlatan Kaşdemir, bütün dalış meraklılarını Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaşdemir, ocak ayında Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek dalış fuarına katılacaklarını belirtti.

Çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteğiyle geniş kitlelere ulaştırdıklarını kaydeden Kaşdemir, şunları ifade etti:

"Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bu konuda bize çok destek veriyor. Dünyada 'dalış' dendiği zaman akla gelen ilk 3 destinasyondan birisinin Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olacağına inanıyoruz. Bununla birlikte dalışı Türkiye'nin farklı kıyılarına da göllere de yaymayı hedefliyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek."