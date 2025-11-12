Çocuklara özel masal ve ninniler TRT Dinle’de

TRT Dinle, çocuk masalları ve ninnilerle ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri sağlıyor. Uyku müzikleri, bebek ninnileri ve çocuk masalları gibi geniş içerik yelpazesiyle çocukların gelişimine katkı sağlarken, ebeveynlere de güvenilir dijital kaynaklar sunuluyor.

TRT Dinle, en sevilen masallardan geleneksel ninnilere kadar uzanan zengin içerikleri, eğitici ve eğlenceli yapısıyla ebeveynlerin kullanımına ücretsiz olarak açıyor.

Masalların büyülü kapısı TRT Dinle ile aralanıyor

Masallar, çocukların hayal gücünü besleyen, empati yeteneklerini geliştiren ve dil becerilerini zenginleştiren vazgeçilmez bir eğitim aracıdır. TRT Dinle çocukların bu yöndeki gelişimlerine katkı sunacak yeni çalma listeleri ile ebeveynleri ve çocukları kaliteli içerikler ile buluşturuyor. Çocuk Masalları listesinde Sevgi Asöcal’ın seslendirmesiyle Yedi Karga, Altın Balık, Kurt ile Keçi, Alaaddinin Sihirli Lambası ve Pinokyo gibi toplam 20 masal bulunuyor.

Kısa Masallar çalma listesi ise Sevgi Asöcal, Grup Şeker Kızlar, Sevgi Günaydın, Bora Ayanoğlu ve Melis Erdem’in seslendirdiği Tilki ile Üzüm, Altın Yumurtlayan Tavuk, Ağustos Böceği ile Karınca, İnatçı Keçi gibi 24 kısa hikâyeyi kapsıyor. Bu masallar, çocukların dil gelişimini desteklerken, hayal güçlerini ve duygusal zekâlarını geliştirmelerine katkı sağlıyor.

Bebekleri ve çocukları rahatlatacak ninniler

Ninniler, ritmik yapısıyla bebeklerin ve çocukların sinir sistemini rahatlatan, onlara güven duygusu veren ve uykuya geçişlerini kolaylaştıran önemli bir gelenektir. Miniklerin uyku öncesi rutinlerine eşlik etmesi amacıyla özenle hazırlanan ninni listeleri, geleneksel ve modern ezgileri bir araya getirerek huzurlu bir ortam yaratmayı hedefliyor.

TRT Dinle’nin hazırladığı Bebek Ninnileri çalma listesi, özellikle yeni doğan ve küçük bebeklerin rahatlaması, kolayca uykuya dalması ve güvende hissetmesi için özel olarak seçilmiş 24 ninniyi bir araya getiriyor. Bu listede, Uyku Ninnisi, Piş Piş Ninnisi, Dandini Dandini Dastana ve Fış Fış Kayıkçı gibi en bilinen ninniler, ebeveynlerin hizmetine sunuluyor.

Daha büyük yaştaki çocukların dinlenmesi ve sakinleşmesi için hazırlanan Çocuk Ninnileri çalma listesinde ise 24 farklı ezgi bulunuyor. Asmaya Kurdum Salıncak, Uyusun da Büyüsün, Ninnilerin Merdanesi, Elmalıdan Çıktım ve Atem Tutem gibi kültürel miras niteliğindeki eserler, çocukların huzurlu bir şekilde dinlenmesine ve uyumasına yardımcı oluyor.

TRT Dinle, dinleyicileri yenilik ve çeşitlilikle buluşturuyor

TRT Dinle bilgisayar, telefon veya tablet fark etmeksizin istediğiniz içeriği her yerde dinleme özgürlüğü sunuyor. Kullanıcılar, Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz indirip üye olabildikleri gibi trtdinle.com üzerinden de TRT Dinle’nin eşsiz arşivine ulaşabiliyor. İndirip internetsiz dinleme özelliğine de sahip TRT Dinle’de, kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş önerilerle kullanıcılara kaliteli bir içerik deneyimi sunuluyor.

Ebeveyn Akademisi’nden ninni ve masallar ile ilgili özel içerikler

TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi de masallar ve ninniler ile alakalı birbirinden zengin içerikleriyle ebeveynlere destek sunmaya devam ediyor. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, çocukların huzurlu bir şekilde uykuya dalmasına yardımcı olacak uyku masallarıyla ebeveynlerin güvenilir içerik arayışına yanıt veriyor. Çitlembik Masalı’ndan Kediler Padişahı Masalı’na uzanan, çocukların keyifle dinleyeceği birbirinden güzel masallar Ebeveyn Akademisi üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor.

Türk sözlü geleneğinin önemli unsurlarından biri olan bebek ninnileri, kültürel mirasın nesilden nesile aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi ise bu değerli geleneği yaşatmak amacıyla en sevilen bebek ninnileri ve ezgilerini bir araya getiriyor. Ebeveynler, "Dandini Dandini Dastana", "Atem Tutem Men Seni", "Danalı Bebek", "Fış Fış Kayıkçı" ve "Eşekli Ninni" gibi klasik ninnilere Ebeveyn Akademisi üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

