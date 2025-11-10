Atatürk'ün Antalya'da konakladığı ev, müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor

Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'nde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Antalya Atatürk Evi Müzesi'nde Atatürk'ün anısını yaşatan ve Cumhuriyet tarihine tanıklık eden objeler sergileniyor.

Bir dönem Valilik binası olarak kullanılan ve Atatürk'ün Antalya'yı ziyaret edeceği haberi üzerine Antalyalıların birkaç günde içini temizleyip döşeyerek Atatürk'e hediye ettikleri ev, ölümünden sonra çeşitli kurumlara ve okul olarak tahsis edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına 1984 yılında devredilen bina, şehrin yeni imar planı uygulaması sırasında caddede kaldığı için yıkılıp biraz geri çekilerek yeniden inşa edildi. Aynı malzeme ve mimari özelliklerle inşa edilen yapı, 1986 yılında Atatürk Evi Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Atatürk'e ait kişisel eşyalar, mobilyalar, giysiler, fotoğraflar ve ziyaretlerin olduğu dönemlere ait gazetelerin sergilendiği müze, o günlerin kültürünü, Atatürk'ün sanatsal zevkini ve yaşam tarzını yansıtıyor.

Müzede alt katta, Atatürk'ün Antalya'ya gelişleri ile ilgili gazete kupürleri ve fotoğrafların yer aldığı sergi, Atatürk ve Antalya konulu belgeselin izlenebileceği barkovizyon odası, büro ile girişteki holde yemek odası, üst katta ise yatak odası, iki adet çalışma odası, Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği "Müze Odası" adı verilen bölüm ile Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar basılan madeni ve kağıt paralar ile pul ve hatıra paraların sergilendiği ayrı bir bölüm yer alıyor.

10 Kasım'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Haftanın her günü ücretsiz olarak hizmet veren müze, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi özel günlerde daha yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında da Antalya Atatürk Evi Müzesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların yanı sıra yabancı turistlerin de ziyaret ettiği müzeye, okullardan da öğrenci grupları geliyor.

Müzeyi ziyaret eden öğretmen Neşe Ulusoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla kreş ve anaokulu öğrencilerini müzeye getirdiklerini söyledi.

Çocuklara Atatürk'ün hayatını sadece kitaplardan değil daha yakından tanıtmak ve anlatabilmek için müzeyi gezdirdiklerini dile getiren Ulusoy, "Özellikle 10 Kasım haftası döneminde gruplar halinde çocuklarımızı getiriyoruz. Burada önce sinevizyon odasında hayatını anlatan film izliyorlar daha sonra odaları ve kişisel eşyalarını görme fırsatı buluyorlar." dedi.

Lise öğrencisi Dila Güzey de sınıf arkadaşlarıyla birlikte müzeyi ziyaret ettiğini belirterek "Atamı çok seviyorum. Müzeyi sık sık ziyaret ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutlu oluyorum. Atamızın burada kaldığı odasını, yatağını, kişisel eşyalarını ve eski fotoğrafları, paraları gördüm. Geçmişin izlerini görmek çok heyecanlandırıyor. " diye konuştu.

Öğrencilerden Kıvanç Karacula ise Atatürk'ün kişisel eşyalarını görmenin kendisini çok duygulandırdığını dile getirdi.