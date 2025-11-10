Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 10.11.2025 15:39

Tekerlemeler TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi ve TRT Dinle'de çocukları bekliyor

TRT'nin dijital platformları çocuklara özel kaliteli, öğretici ve eğlenceli içerikler sunmaya devam ediyor. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi ve TRT Dinle hem eğlenceli hem öğretici nitelikteki tekerlemeler ile çocukların dil gelişimini destekliyor ve ailecek keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Tekerlemeler TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi ve TRT Dinle'de çocukları bekliyor

Çocukların kelime hazinesini zenginleştirirken eğlenmelerini sağlayan tekerlemeler, TRT’nin güvenilir dijital platformlarında bir araya geliyor. Ebeveynler için özenle hazırlanan bu içerikler, hem sözcük oyunlarıyla dili sevdiriyor hem de çocukların ifade gücünü artırıyor. Eğlenceli, ritmik ve öğretici bu tekerlemeler, küçüklerin hayal gücünü de harekete geçiriyor.

Ebeveyn Akademisi tekerlemeler ve onların çocuk gelişimine katkısını ele alıyor ve tekerleme örnekleri sunuyor. TRT Dinle ise TRT Ankara Çocuk Korosu’nun seslendirdiği en sevilen tekerlemeleri bir araya getiriyor.

Çocuklar için eğlenceli tekerlemeler Ebeveyn Akademisi’nde

Çocuk gelişimi uzmanlarının rehberliğinde gözden geçirilmiş, güvenilir ve eğlenceli tekerlemeler, Ebeveyn Akademisi’ndeki bir yazıda detaylıca ele alınıyor.

Tekerleme kelimesi, yuvarlama, basmakalıp söz veya hazır söz kalıbı gibi anlamlara geliyor. Kelime dağarcığını zenginleştiren, söylemesi ve okuması komik bu değerli Türkçe söz varlığı örnekleri, çocukların gelişimine uygun olarak sunuluyor.

Tekerlemeler TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi ve TRT Dinle'de çocukları bekliyor

Ebeveyn Akademisi’nde yer alan tekerleme örnekleri arasında “Oooo… Piti piti, karemela sepeti, terazi, lastik, jimnastik... Hamama gittik, temizlendik. …dik, …dik, …dik, son dersimiz matematik.” gibi popüler kısa tekerlemeler yer alıyor. Tekerlemeler kısa ama etkili birer sözlü araç olup masal tekerlemeleri ve daha birçok örnek, çocukların konuşma becerilerini geliştirecek paha biçilemez bir kaynak sunuyor.

Çocuk tekerlemeleri TRT Dinle’de

TRT Dinle’de yer alan “Eveleme, Develeme, Tekerlemeler” çalma listesi, çocukların severek dinleyeceği birbirinden neşeli tekerlemeleri bir araya getiriyor. “Aydede, Ben Kimim, Bezirgan Başı, Ayşe Hanım’ın Keçileri, Ağustos Böceği, Yağ Yağ Yağmur, Yağ Satarım, Uç Uç Böceğim” gibi klasik çocuk tekerlemeleri, dilin zenginliğini müzikle buluşturuyor.

Çocuk tekerlemeleri sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de dil becerilerini geliştiriyor. TRT Dinle’nin güvenilir içerikleri sayesinde ebeveynler, çocuklarına gönül rahatlığıyla hem eğlenceli hem öğretici dinleme deneyimi sunabiliyor.

TRT Dinle ücretsiz ve reklamsız olarak telefon, tablet, bilgisayar fark etmeksizin istenilen içeriği her yerde dinleme özgürlüğü sunuyor. Kullanıcılar, Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz olarak indirip üye olabiliyor veya www.trtdinle.com web sitesi üzerinden de TRT Dinle’nin eşsiz arşivine ulaşabiliyor.

