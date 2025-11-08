Patara Meclisi'nde genç münazaracılar fikirlerini yarıştırdı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmanın finalinde, Antalya genelinde yapılan elemeleri geçerek finale kalan genç münazaracılar sahne aldı. Parlamenter stil formatında gerçekleştirilen finalde takımlar, toplumsal ve kültürel konular üzerine argümanlarını sundular.

Dünyanın ilk parlamento binasında gençlerin fikir mücadelesine sahne olan final, hem atmosferi hem de içeriğiyle büyük ilgi gördü.

Finalin baş jüriliğini münazara eğitmeni Enes Koç üstlendi. Yarışma süresince gençler; eleştirel düşünme, ifade gücü ve ikna kabiliyeti yönlerinden değerlendirildi. Patara’nın antik taş duvarları arasında yankılanan fikir tartışmaları, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Etkinliğin ardından katılımcılar, Patara Antik Kenti’ni gezerek bölgenin kültürel mirasını yakından tanıdı. Finalin sonunda birinci olan Muhalefet Açılış Takımı üyeleri Ayberk Efekan Kozan ve Mehmet Deniz Aydın ödüllerini alırken, tüm katılımcılara teşekkür belgeleri verildi.

"Burası, temsili demokrasinin ortaya çıktığı yer"

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, etkinliğin anlamına değinerek şunları söyledi:

"Mekanın ruhuna en uygun etkinlik formatlarından birini gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Genç kardeşlerimiz burada fikirlerini güçlü bir şekilde ifade etmeyi ve birbirleriyle yarıştırmayı başardılar.

Burası, temsili demokrasinin ortaya çıktığı ve dünyanın ilk parlamento binası olarak kabul edilen yer. Gençlerimiz de burada, tıpkı geçmişte olduğu gibi, hayata dair önemli konular üzerine fikirlerini paylaştılar."

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak kütüphaneleri hem fiziksel imkanlar hem de hizmet altyapısı bakımından geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Beyoğlu, "Aynı zamanda çocuklarımıza 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Münazara turnuvamız da bu hedeflerle birebir örtüşen bir etkinlik formatı. Gençlerimiz burada fikirlerini temellendirirken bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyuyorlar; biz de bu kaynakları zenginleştirmeye ve çeşitlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

"Böyle tarihi bir mekanda konuşmak, hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz bir şey"

Birincilik ödülünü kazanan Ayberk Efekan Kozan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Böyle tarihi bir mekanda konuşma yapabilmek, muhtemelen hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz bir şey. Burada şampiyon olmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Konularımızı kısa sürede hazırlıyoruz; bu nedenle genel kültür ve okuma alışkanlığı çok önemli. Bakanlığımıza bu organizasyon için teşekkür ediyorum."

Takım arkadaşı Mehmet Deniz Aydın ise şöyle konuştu:

"Üç yıldır münazara yapıyorum ancak böyle bir atmosferde yarışmak bambaşka bir deneyimdi. Hem jüri kalitesi hem de ödüller açısından çok değerli bir turnuva oldu. Bizim için büyük bir motivasyon ve unutulmaz bir deneyim sağladı."

Patara’daki münazara finali, hem tarihi bir mekanda gerçekleştirilen anlamlı bir buluşma olarak hem de gençlerin düşünme ve tartışma kültürünü geliştiren güçlü bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.