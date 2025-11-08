Duman 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 08.11.2025 12:31

Selanik Atatürk Evi restorasyonun ardından yeniden ziyarete açılacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve Türk-Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi, restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açıyor.

Selanik Atatürk Evi restorasyonun ardından yeniden ziyarete açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Selanik Atatürk Evi'nin restorasyon sürecinin tamamlandığını aktardı.

Bakan Ersoy, "Ata'mızın vefatının 87'nci yıl dönümünde onun kıymetli mirasına sahip çıkan çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve Türk-Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi'nin kapılarını, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden açıyoruz." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı işbirliğinde yürütülen projeyle 315 metrekarelik 3 katlı yapıyı 1953'teki özgün haline kavuşturduklarını kaydeden Ersoy, binin üzerinde eseri, belgeyi ve kitabı titizlikle yenileyerek yeniden Selanik'e taşıdıklarını anlattı.

 "Kültürel diplomasi merkezi olacak"

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ali Rıza Efendi'nin diktiği nar ağacının gölgesinde hem tarihimize hem de ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak bu ev, artık sadece bir müze değil milletimizin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına duyduğumuz derin saygıyla yarın bu anlamlı açılışı gerçekleştirerek bir Türk Evi konsepti sunacak olan bu mirası yeniden ziyaretçileriyle buluşturacağız."

ETİKETLER
Mustafa Kemal Atatürk Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Restorasyon
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
Aliyev: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ve manevi desteği bize ilave güç verdi.
13:15
MİT'ten siber casuslara operasyon: 2 tutuklama
12:56
Filistinli esir, katil İsrail cezaevlerinde kullanılan yeni işkence yöntemi "tabut"u ifşa etti
13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi, Türk dünyası için büyük bir gurur vesilesidir
12:01
Sigortalı çalışan genç kadın sayısı 70 binden fazla arttı
11:57
Şırnak'ta minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
FOTO FOKUS
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ