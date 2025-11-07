Dünyanın sayılı saat koleksiyonları Topkapı Sarayı'nda sergileniyor

Saat Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız'ın yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla açıldı.

Osmanlı saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ile Süleyman Leziz'in eserlerinden, Avrupa'nın zarif örneklerine kadar 300'ü aşkın parça, Saray'ın Has Ahırlar bölümünde oluşturulan Saat Müzesi'nde görülebilecek.

"Dünya çapında bilinen ilk 3 koleksiyondan biri"

Açılışta konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Topkapı Sarayı'nın, Türkiye'nin en kıymetli tarihi miraslarından biri olduğuna işaret ederek, "Bu eserleri bizim için, dünya kültürel mirası için önemli kılan hem mimari yapıları hem de içinde bulundukları koleksiyonlar. Taşınır ve taşınmaz koleksiyonlarıyla bu hazinenin hizmetkarı olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Topkapı Sarayı saatlerinin dünya çapında bilinen ilk 3 koleksiyondan biri olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bu yüzden Topkapı Sarayı hazinesi, saat hazinesi olarak dile getirilir. Koleksiyonumuzun tamamı 380 parçadan oluşmaktadır. Bugün açacağımız müzedeki bölümlerde bunların elden geçmiş, restore edilmiş bir şekilde 300 tanesini huzurunuza çıkaracağız." diye konuştu.

Topkapı Sarayı'nda eşsiz koleksiyona sahip 4 müze daha açılacak

Topkapı Sarayı'nda daha önce saat galerisinin yer aldığını fakat mekan olarak koleksiyona yeterli olmadığını aktaran Yıldız, "Hazinemizin çok küçük bir bölümünü ziyaretçilerimiz görüyordu. Bugün itibarıyla koleksiyonda bulunan eserlerin tamamı depolardan çıkıp ziyaretçiyle buluşmuş olacak. Saat koleksiyonu ile birlikte içinde bulunulan bu mekanlar da ilk defa kapsamlı bir şekilde ziyaretçilerin huzurunda olacak." ifadesini kullandı.

Yasin Yıldız, Saat Müzesi'nin yer aldığı Topkapı Sarayı'nda daha önce depo olarak kullanılan İmrahor Odası'nda padişahların atlarından sorumlu kişilerin kaldığını söyleyerek, bu mekanların tek tek restore edildiğini dile getirdi.

Saraydaki Darphane-i Amire bölgesinde de bilim kurulu öncülüğünde yapılan projelerle birkaç ay içerisinde dünya çapında 4 müze açacaklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Topkapı Sarayı'nın eşsiz porselen koleksiyonu, silah koleksiyonu, hat müzesi ve sanayi araçları müzesinde hazine niteliğinde 10 binden fazla taşınabilir eseri ziyaretçilerle buluşturacağız. Bir önemli etkinliğimiz de 24-26 Kasım'da olacak. Milli Sarayların 100. yılı kapsamında dünyanın bütün önemli müzecilerini bir araya getireceğimiz, 30 ülkenin katılacağı bir sempozyumumuz olacak. Burada Milli Saraylar olarak geldiğimiz noktayı dünyadaki meslektaşlarımızla paylaşacağız. Bunun yanında Topkapı Sarayı'nın deniz tarafındaki Gülhane bahçeleri, yine içerisinde onlarca müzeyle birlikte gelecek yıl itibarıyla ziyarete hazır olacak."

Yıldız, konuşmasında Edirne Sarayı'ndaki restorasyon sürecine de değinerek, sarayın Osmanlı döneminden bu yana birçok talihsizliğe uğradığını, bilim kurulunun katkısıyla da ihya çalışmalarının belli bir noktaya geldiğini aktardı.

"Buradaki bazı saatlerin dünyada bir eşi daha yok"

Yıldız, müzede yer alan koleksiyonun saray için özel üretilen ve farklı ülkelerden hediye edilen saatlerden oluştuğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Döneminde, saat konusunda dünyanın önemli merkezlerinin hepsinden bu özel koleksiyona eserler gelmiş. 15, 16 ve 17. yüzyıllarda Osmanlı'nın dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu düşündüğümüzde bu hiç de sürpriz değil. Özellikle buradaki bazı saatlerin dünyada bir eşi daha yok. Türk saatçiliğinin önemli simalarının, Ahmed Eflaki Dede'nin, Süleyman Leziz gibi pek çok ismin çok özel, nadide, tek olan eserleri bizde bulunuyor. Bununla birlikte hediyeler babında özellikle Sultan 2. Mahmud için Fransa İmparatoru Napolyon'un yaptırdığı pendule olarak bilinen çok özel bir saat var. Bu saatten dünyada sadece 7 tane bulunuyor ve bir tanesi bu koleksiyonda. Özellikle de Osmanlı sarayı için imal edilmiş olması hasebiyle diğerlerinden farklı olarak İstanbul'un dört bir yanından manzaralarla süslenmiş, ayrıca yanında bir cep saatini de barındırıyor. Bununla beraber Sultan 2. Abdülhamid döneminde yine diplomatik ilişkilerin bir sonucu olarak bünyemize katılmış saatler var. Tabii Fransa'nın, İngiltere'nin ünlü saat ustalarının dünyaca bilinen nadide saatleri de burada."

Müzekart ile giriş yapılabiliyor

Topkapı Sarayı Saat Müzesi’nde bir araya getirilen eserler, Türk Saatleri, Boy Saatleri, Duvar Saatleri, Cep Saatleri, Masa Saatleri, Oturtma Saatler, Dekoratif Formlu Saatler, Ölçüm Aletleri ile Atölye ve Tamir Aletleri gibi tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor.

Türk saatçiliğine adanmış özel bölümde, Osmanlı ustalarının tüm eserleri ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Yerli ziyaretçiler için Müzekart'ın geçerli olacağı müze, salı günleri hariç 09.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.