Bakan Ersoy, TBMM'deki "Hilalin Işığında" sergisini gezdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde, Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan sergideki eserleri tek tek inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçılardan eserlere ilişkin bilgi aldı.

Eser sahiplerini tebrik eden Ersoy, daha sonra ziyaretçilerle ve sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

Hat sanatçısı Dr. Ömer Faruk Dere küratörlüğünde hazırlanan "Hilalin Işığında" sergisinde, aralarında ressam İlhami Atalay, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, hattat Hasan Çelebi, çini sanatçısı Timur Bilir'in de yer aldığı 194 sanatçının eseri bulunuyor.

Serginin "Hilalin Çocukları" bölümünde, Kızılay'ın rehberlik ve malzeme desteği sağladığı 14 çocuk sanatçının eserine yer veriliyor.

TBMM Şeref Holü'nde 8 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak sergi, Ankara'nın ardından İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon'da da sanatseverlerle buluşacak.