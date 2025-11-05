Ara tatilde çocuklar AKM'de sanatla buluşacak

AKM'den yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretim dönemine ara verilen tatil süresince etkinliklerine devam eden AKM, 11-14 Kasım'da konser, gösteri, atölye ve müzikli çocuk oyunlarından oluşan bir programa ev sahipliği yapacak.

Minik kalplerin hayal gücüyle başlayan "Hazine Masal" adlı gösteri 9 Kasım'da Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, 10 Kasım'da AKM Türk Telekom Opera Salonu fuayesinde özel bir konser verecek.

AKM Çocuk Sanat Merkezi, çocukların gelişimine katkıda bulunacak ve aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Hazine Masal Küçük Adımlar Hazinenin İzinde, Renkli Balonun Macerası Drama Atölyesi, Ormanda Yürüyüş Drama Atölyesi, Denizaltı Macerası Drama Atölyesi, Duygu Bulutları Drama Atölyesi, Gizemli Ada Drama Atölyesi, Kaybolan Zamanın Peşinde Drama Atölyesi, Uzayda Macera Drama Atölyesi, Duygular Tiyatrosu Drama Atölyesi, Hayal Ülkesi Kahramanları Drama Atölyesi, Salvador Dali'nin Hayal Dünyası Resim Atölyesi, Salvador Dali'nin Saati Resim Atölyesi, Hayali Terrarium (Hayal Küresi), Renkli Heykeller Resim Atölyesi, Matısse'ın Denizi Resim Atölyesi, Matisse ve Dali'den Puzzle Çalışması Sanat Atölyesi, Salvador Dali'nin Hayvanları Resim Atölyesi, Matisse'in Penceresi Resim Atölyesi, Minik Yıldızlarla Rock&Roll Dans Atölyesi, Ritmini Yakala Samba Dans Atölyesi, Çaça Dans Atölyesi, Miniklerle Vals Dans Atölyesi, Minik Kuğular Bale Atölyesi, Ritim ve Dans Atölyesi, Ebeveyn Çocuk Dans Atölyesi ile çocuklar duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmeyi öğrenecek.