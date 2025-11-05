Kültür Yolu Festivali unutulmaya yüz tutan sanat ve lezzetleri daha görünür kılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan proje, 5 yılda binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İlk yıl 2 binden fazla sanatçının katılımıyla 80 farklı noktada 380 etkinlik düzenlenen festival, binden fazla mekanda 45 bin sanatçının katıldığı 6 bin 800'ü aşkın programla dünyanın en kapsamlı kültür sanat organizasyonlarından biri haline geldi.

Kültürden sanata, spordan müziğe birçok alanı destekleyen festival, özellikle unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ve lezzetlerin de daha görünür olmasına katkı sunuyor.

Düzenlendiği şehirlerin ekonomisini hareketlendiren Türkiye Kültür Yolu Festivali, yerel esnaf için de önemli bir kazanç kapısı oluşturuyor.

Festival kapsamında ahşap oymacılığından ebruya, telkariden taş işlemeciliğine, hat sanatından kumaş boyamaya, keçe yapımına kadar Anadolu kültürünün özgün değerleri ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Antalya'nın coğrafi işaretli Antalya piyazı, kabak tatlısı, serpme böreği, turunç kabuğu ve bergamot kabuğu reçelleri başta olmak üzere birçok lezzet festival kapsamında tanıtılıyor.

Unutulmaya yüz tutan balık ekşilemesi, cive yemeği, sütlü bulgur, sütlü kabak çorbası başta olmak üzere bazı yöresel tatlar daha görünür kılınıyor.

Avrupa Festivaller Birliğine kabul edilen ve bu yıl 20 şehirde düzenlenen festival, 2026'da 26 şehir, 2027'de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ da eklenerek 32 şehirde yapılacak.

Festival, düzenlenen şehirlerde otel ve konaklama tesislerindeki dolulukların artmasını sağlıyor, kültürden gastronomi ve yerel el sanatlarına kadar birçok alanın canlanmasına katkı sunuyor.

"Yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor."

Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Antalya Kültür Yolu Festivali için geldiği kentte, festivalin artık dünya markası haline geldiğini söyledi.

Festivallerde dolu dolu etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Terzi, özellikle unutulmaya yüz tutan lezzetlerin ve el sanatlarının gün yüzüne çıkarılmasında bu etkinliklerin önemli bir rol oynadığını anlattı.

Festivalin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vizyon projelerinden biri olduğuna dikkati çeken Terzi, şunları kaydetti:

"Kültür Yolu Festivali özellikle içeriğini detaylı çalıştığımız bir proje. Hem geleneksel sanatlarla hem gastronomiyle alakalı da önemli etkinlikler oluyor. Artık evlerde yenen ama lokantalarda, restoranlarda yiyemediğimiz yemeklerin menülere dahil edilmesi, geleneksel sanatlarımızın tüm unsurlarının daha görünür olması anlamında festivallerimizde çok geniş alan açtık."

Terzi, özellikle Antalya turizm kenti olduğu için uluslararası etkinliklere de ağırlık verdiklerini belirtti.

Birçok etkinliği sanatseverlerle buluşturduklarına değinen Terzi, "Antalya'da yabancı misafirlerimiz de çok fazla. Kültür Yolu Festivali herkesin dolu dolu deneyimleyeceği bir program. Sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden de etkinliklerin içeriklerini duyuruyoruz. Yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor." dedi.

Terzi, 1 Kasım'da başlayan Antalya Kültür Yolu Festivali'nin de ilgi gördüğünü, 67 farklı noktada 517 etkinliğin devam ettiğini ifade etti.

Terzi, farklı noktalarda, sergilerden enstalasyonlara, konserlerden çocuk programlarına, gastronomiden dijital sanatlara kadar kültür ve sanatın her disiplininden etkinliğin olduğunu dile getirdi.