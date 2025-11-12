Açık 9.9ºC Ankara
Kültür-Sanat
AA 12.11.2025 19:53

Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziğinin önemli isimlerinden olan Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti.

Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Geçen ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Abacı'nın vefatını menajeri Taner Budak duyurdu.

Budak, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

Abacı'nın geçmişi

Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. 1990 yılında yayınladığı "Vurgun" adlı albümüyle satış rekoru kırdı.

Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de Devlet Sanatçısı ünvanına değer görüldü. Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri olan sanatçı, 1998'de "Sibel" adlı dizide de kendisini canlandırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abacı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abacı için taziye mesajı

Bakanlıktan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

