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'Son Şaka' filminin ilk teaserı yayınlandı
Başrollerini Ege Kökenli ve Serdar Gökalp'in paylaştığı "Son Şaka" filminin ilk teaserı sinemaseverler ile buluştu.
"Son Şaka" filminin çekimleri tamamlandı, ilk teaser sinemaseverler ile paylaşıldı.
Filmin senaristliğini Fatih Mutlu, yönetmenliğini ise M. Erkam Bülbül üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü, Osman Doğan yer alıyor.
Filmin konusu
Macera-komedi türündeki filmde, telefon şakalarıyla tanınan ünlü radyocu Serdar’ın (Serdar Gökalp) sevgilisi Ayşen’e (Ege Kökenli) evlilik teklifi ederken başvurduğu “yüksek prodüksiyonlu” bir şakanın ardından yaşanan beklenmedik olaylar anlatılıyor.
Etiketler: Son Şaka sinema filmi fragmanSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:03
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