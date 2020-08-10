Kars'ta UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde, 2020 dönemi kazı çalışmalarına Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Muhammet Arslan'ın bilimsel danışmanlığında başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Sanat tarihçileri başta olmak üzere çok sayıda arkeolog, mimar ve antropoloğun görev aldığı kazı çalışmaları, çevre düzenlemesi ve temizlik olarak 3 etaba ayrıldı.

Özellikle kentin temizliği ile çevre düzeni için çaba sarf edilen kazıda Orta Çağ'da bölgede yaşamış bazı medeniyetler ile Selçuklu Dönemi'ne ait seramik parçaları ve sikkeler bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Kazının başkanlığını yapan Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Muhammet Aslan, bu yılki çalışmaların 5 ayrı alanda devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunların dördü Ani şehrinde arazi ve kazı çalışması olarak devam ediyor. Bir ekibimiz de kazı evinde seramikler ve günlük buluntular üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Şehirdeki kazı çalışmalarımızda ise birinci ekibimiz Selçuklu Hamamı'nda çalışmalarını yürütmekte, diğer ekibimizden birisi Selçuklu Çarşısı’nda ve diğerleri de konutlarda devam ediyor."

[Fotoğraf: DHA]

Selçuklu dönemine ait mescit kalıntısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa imzaladığı protokol ile de Ebul Menuçehr Camii'nin restore edilmesi kararlaştırıldı. Kazı ekibinden bir kısmı da camiyi restorasyona hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kazı çalışmaları sırasında süslemeli, motifli seramiklerin de mevcut olduğunu belirten Aslan, şunları söyledi:

"Ayrıca Bagratlı, Selçuklu ve İslami döneme ait sikkeler de bulunmaktadır. Selçuklu dönemine ait olduğunu düşündüğümüz bir mescit kalıntısı ortaya çıkardık. Tabi kalıntı halinde beden duvarları ve mihrabının bir kısmını sağlam olarak gün yüzüne çıkarmış olduk. Çalışmalarımız, 10 Eylül tarihine kadar devam edecek."