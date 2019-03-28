TÃ¼rkiye'deki sinema salonlarÄ±nda bu hafta 2'si yerli 10 film vizyona girecek.

Loro

Paolo Sorrentino'nun yÃ¶nettiÄŸi, Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen ve Giovanni Esposito'nun rol aldÄ±ÄŸÄ± film izleyici ile buluÅŸacak.

Ä°talyan sinema yÃ¶netmeni, yapÄ±mcÄ± ve senarist Paolo Sorrentino'nun senaryosunu Umberto Contarello ile birlikte yazdÄ±ÄŸÄ± film, skandallarÄ±yla anÄ±lan eski IÌ‡talya BasÌ§bakanÄ± Silvio Berlusconi'nin hayatÄ±nÄ± beyaz perdeye yansÄ±tacak.

Sorrentino, son filmi Loro'da uÌˆnluÌˆ siyasetcÌ§inin hem oÌˆzel hayatÄ±na dokunuyor hem de IÌ‡talyan siyasetini hicvediyor. ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen, biyografi tÃ¼rÃ¼ndeki filmde siyasi kariyerinin yanÄ± sÄ±ra uÌˆlkesinin en zengin kisÌ§ilerinden biri olan Berlusconi'nin portresini cÌ§izerken cÌ§ok konusÌ§ulan skandallarÄ±n perde arkasÄ±na da bakÄ±yor.

Katil AvcÄ±sÄ±

Donovan Marsh'Ä±n yÃ¶netmen koltuÄŸuna oturduÄŸu aksiyon ve gerilim tÃ¼rÃ¼ndeki "Katil AvcÄ±sÄ±"nÄ±n baÅŸrolÃ¼nde Gerard Butler yer alÄ±yor.

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncuya Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Zane Holtz, Toby Stephens ve Henry Goodman'Ä±n eÅŸlik ettiÄŸi film, Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altÄ±ndaki Amerikan denizaltÄ±sÄ±nda bulunan bir grup deniz komandosunun, 3. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'na engel olma mÃ¼cadelesini konu ediniyor.

Kursk

Thomas Vinterberg yÃ¶netmenliÄŸindeki "Kursk", 120 Rus askerinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan Kursk isimli denizaltÄ±nÄ±n batma hikayesini anlatÄ±yor.

BelÃ§ika yapÄ±mÄ± filmde 2000 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen denizaltÄ± felaketi ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan olaylar hatÄ±rlatÄ±lÄ±rken yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren mÃ¼rettebatÄ±n ailelerinin onlarÄ± kurtarmak iÃ§in mÃ¼cadele etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± siyasi engeller ve zorluklar da beyaz perdeye taÅŸÄ±nÄ±yor.

Lea Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist, Max von Sydow, August Diehl, Matthias SchweighÃ¶fer, Steven Waddington, Joel Basman ve Eva van der Gucht'un baÅŸrollerinde yer aldÄ±ÄŸÄ± filmin senaryosu Robert Rodat'a ait.

Deli ve Dahi

Mel Gibson'Ä±n baÅŸrolÃ¼nde yer aldÄ±ÄŸÄ± "Deli ve Dahi", 19. yÃ¼zyÄ±lda Oxford Ä°ngilizce SÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n on bin kelimelik ilk baskÄ±sÄ±nÄ± hazÄ±rlamaya koyulan James Murray'in hikayesini anlatÄ±yor.

Mel Gibson'a Sean Penn, Natalie Dormer, Ioan Gruffudd, Jennifer Ehle ve Jeremy Irvine'nin eÅŸlik ettiÄŸi filmin yÃ¶netmen koltuÄŸunda Ä°ranlÄ± sinemacÄ± Farhad Safinia oturuyor.

AÅŸktan KaÃ§Ä±lmaz

ÃœnlÃ¼ yazar Nick Hornby'nin 2009 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan aynÄ± adlÄ± eserinden sinemaya uyarlanan film, bir zamanlar birbirlerine aÅŸÄ±k olan Annie ve Duncan Ã§ifti ile bir dÃ¶nem mÃ¼zik kariyerinde Ã¶nemli bir yere gelmiÅŸ Tucker Crowe'un hikayesini odaÄŸÄ±na alÄ±yor.

Jesse Peretz'in yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi romantik komedi tÃ¼rÃ¼ndeki mÃ¼zikalin baÅŸrollerinde, Chris O'Dowd, Rose Byrn, Ethan Hawke, Phil Davis, Azhy Robertson ve Ayoola Smart oynuyor.

ÅžiÅŸman Harekat Timi

Bei-Er Bao'nun yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlenip baÅŸrolÃ¼nde yer aldÄ±ÄŸÄ± "ÅžiÅŸman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan Ã¶tÃ¼rÃ¼ bu hayaline ulaÅŸmakta engellerle karÅŸÄ±laÅŸan bir gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin hikayesini anlatÄ±yor.

Bana Bir AÅŸk ÅžarkÄ±sÄ± SÃ¶yle

Mehrdad Ghaffarzadeh'in yÃ¶nettiÄŸi "Bana Bir AÅŸk ÅžarkÄ±sÄ± SÃ¶yle", en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen bir planla hayatÄ± bambaÅŸka bir yola giren bir adamÄ± odaÄŸÄ±na alÄ±yor.

Dram tÃ¼rÃ¼ndeki filmde Yusuf Ã‡im, Afsaneh Pakroo, Ali Burak Ceylan, Hazal TÃ¼resan, AyÅŸen Ä°nci, Semra DinÃ§er, Alihan TÃ¼rkdemir ve Pejman Bazeghi rol alÄ±yor.

Åžeytan Oyunu

Kadir GenÃ§'in yÃ¶nettiÄŸi haftanÄ±n yerli korku filmi "Åžeytan Oyunu"nda, Burak ErgÃ¼n, NesliÅŸah ErtÃ¼rk, Demet KaradayÄ± ve Niyazi AyaydÄ±n rol aldÄ±.

Jumbo

James Snider'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi animasyon film "Jumbo", bir filin ve ona yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n hikayesini anlatÄ±yor.

Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Åženlik

Anthony Power'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi haftanÄ±n bir diÄŸer animasyonu "Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Åženlik", sevimli ejderhanÄ±n su ejderhalarÄ±yla tanÄ±ÅŸmasÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan olaylar etrafÄ±nda dÃ¶nÃ¼yor.

Kaynak: AA