Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan "Hababam Sınıfı"nın 2019 yılına uygun bir uyarlaması geliyor. Filmde, bugünün gençlerinin yaşadığı okul ve öğrencilik hayatı anlatılıyor.

Başrol oyuncularından Altan Erkekli filmin Nisan'da vizyona gireceğini hatırlatarak, "Hababam Sınıfı’nı izleyerek büyüdük hepimiz, hala Türkçe konuşulan ülkelerde insanlar bu filmi izliyorlar. Biz de bugün o filmde oynayan çok değerli insanlarla birlikteyiz" dedi.

"Hababam Sınıfı Yeniden"

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği Hababam Sınıfı Yeniden filminde, Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Özge Özacar, Giray Altınok, Sami Aksu, Nazlı Pınar Kaya, Irmak Aydın, Mustafa Karaoğlu, Hasan Say, Hülya Duyar, Osman Alkaş, Deniz Yeşil Mavi, Nural Demirhan, Vural Ceylan rol alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Mehmet Başbaran'ın yaptığı filmin senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınırken filmin müziklerini Uğur Ateş yaptı.

Film, 5 Nisan'da vizyona girecek.

Kaynak: AA