Dünya Tiyatro Günü, Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ise 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla, bugün sahnelenecek bütün oyunları ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturacak.

Bunun için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Tatlı Kaçık", Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde "Söz Veriyorum", Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde "Felatun Bey ile Rakım Efendi", Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde "Can Yeleği", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde "Aşk Bir Zamanlar (Gazele)", Ümraniye Sahnesi’nde "Ocak’ta Bahar", Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde "Nora-Bir Bebek Evi" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde "Amanvermez Avni" oyunu sahnelenecek.

Bugün perde açacak bütün oyunlarda ayrıca, bu yıl Prof. Dr. Hülya Nutku tarafından kaleme alınan ulusal tiyatro bildirisi okunacak.

Kaynak: AA